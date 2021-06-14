Talasgücü Belediyespor deplasmanda kaybetti

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Talasgücü Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne 10 mağlup oldu.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 5. Grup ekiplerinden Talasgücü Belediyespor üst üste ikinci mağlubiyetini aldı. Ligin ilk maçında Kayseri derbisini kaybeden SarıLacivertliler ikinci maçında ise deplasmanda Cumhuriyet Üniversitesi’ne kaybetti grupta son sırada yer aldı.



Stat: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

Hakemler: Ceyhun Panba xx, Berkay Otuzbiroğlu xx, Baran Can Durmuş xx

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi: Tolga Kaya xxx, Macit Arabacı xxx, (Eren x dk.80), Fatih Kama xxx, (Aykut Şafak x dk.70), Emre Açıkgöz xxx, Cenk Köksal Boğazkesen xxx, Abdulkadir Aytak xxx, Muhammed Yavuz Çolak xxx, (Recep Tayyip xx dk.59), Mustafa Yüksektepe xxx, Hüseyin Ateş xxx, (Yasir Çakmak x dk.70), Muhammed Yıldırım xxx, Abdurrahman Çağlar xxx

Talasgücü Belediyespor: Ayhan Öztürk x, Bilal Kılıç x, Canberk Soykuvvet x, Ramazan Taş x, (Mert Tolun x dk.83), Resul Ekrem Turhan x, Bünyamin Demir x, (Recep Yaşar x dk.65), Doğancan Akkaya x, Tugay Tiryaki x, (Necati Önal x dk.65), Furkan Camcı x, (Turgay Aydoğan x dk.72), Burak Öztürk x, Abdulkadir Kaplan x

Gol: Abdulkadir Kaplan (k.k) dk.87 (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi)

Sarı Kartlar: Recep Tayyip, Abdurrahman Çağlar (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi), Ramazan taş, Abdulkadir Kaplan (Talasgücü Belediyespor)

Kırmızı Kart: Canberk Soykuvvet dk.82 (Talasgücü Belediyespor)

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