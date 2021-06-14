Gönüllü balık adamlar sezonu açtı

Kayseri’nin ve Türkiye'nin ilk ve tek gönüllü tek akarsu sualtı arama kurtarma ekibi olan Türkuaz, yaz sezonu öncesinde hazırlık eğitimlerine başladı.

Kurulduğu 1996 yılından itibaren Kayseri’de ve İç Anadolu bölgesinde vatandaşların imdadına yetişen Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi Derneği, ilkleri başarmaya devam ediyor. Sualtı arama kurtarma, akarsu, dağ ve kentsel afetlerde AFAD tarafından akredite edilmiş ve AFAD ve jandarma ile birlikte ortaklaşa arama kurtarma hizmetlerini yürüten arama kurtarma derneği olan Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Merkezi Derneği, yaz sezonu öncesinde eğitimlerini hızlandırdı.

Yamula Barajı’nda yapılan eğitimlerde, Dernek Başkanı Mehmet Eskitaş ve operasyon sorumlusu Deniz Temel, dernek üyelerine su altı arama ve kurtarma eğitimi veriyor.

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