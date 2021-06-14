Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi’nin ilk toplantısına katıldı. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Tıp Fakültesi’nin 62 öğrenciyle bu yıl faaliyete geçeceğini söyledi.

Büyükkılıç, bir dizi ziyaret ve programlar nedeniyle kente gelen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve beraberindeki heyet ile birlikte Kayseri Valisi Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'ın da katılımıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, beraberindeki SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya ve SBÜ Genel Sekreter Yardımcısı Şeref Sarıipek ile birlikte Vali Şehmus Günaydın’ı ziyaret etti. Valilik ziyaretinin ardından heyet, Erciyes Üniversitesi’ne gitti. Burada ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yeni tıp fakültesinin hayırlı olmasını dileyerek, Erciyes Üniversitesi olarak her türlü desteği vereceklerini ifade etti. Erciyes Üniversitesi ziyareti sonrası Kayseri Şehir Hastanesi’ne geçen heyeti, burada Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik ile İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ve sağlık personeli kapıda karşıladı. Kayseri Şehir Hastanesi’nde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi’nin ilk toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantıya katılan Başkan Büyükkılıç, burada bir konuşma yaparak, “Gerçekten heyecan dolu bir günü yaşıyoruz” dedi. Bin 600 yataklı Kayseri Şehir Hastanesi’ni kente kazandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerini ileten Büyükkılıç, “Geçmişte doktorluk yapmış ve hastane koşullarını bilen birisi olarak böyle bir hastanenin reklamını hep yapıyorduk ama daha sonraki süreçte gerek ben, gerek eşim, gerekse oğlum üçümüz de doktor olmamıza rağmen sağlık alanında aldığımız covid19 dönemindeki hizmet ile buranın gerçekten harika bir ekibi ile çalışanları ile fiziki koşulları ile bilgi, birikim ve insani ilişkileri ile yüz akımız olduğunu görmekten burada onur duyuyorum. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımıza bin 600 yataklı kuruluşu şehrimize kazandırdığı için teşekkür ediyorum” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, uyum kültürünü Kayseri’de en güzel şekilde sergilediklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Tıp Fakültesi ile ilgili bir süreci yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza ikinci teşekkürümüzü de bu konudaki bize vermiş olduğu destekten dolayı ediyoruz. Tabi Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte YÖK Başkanımıza, değerli Sağlık Bilimleri Üniversitemizin değerli rektörüne ve ekibine buradan teşekkür etmeden geçemeyeceğim. Bizler bu çalışmaları yaparken, uyum kültürünün örneklerini Kayseri’de en güzel şekilde sergiliyoruz. Siyasi parti olarak, gerek bakanlarımız, gerek milletvekillerimiz, gerek kuruluşlarımızla adeta dayanışma içerisindeyiz. Kamu kurum kuruluşlarımızla başta Valiliğimiz olmak üzere, dört tane üniversitesi olan, sivil toplum teşkilatlarımızla, ben değil, biz kültürü ile burada şehrimize ne kazandırırızın hesabını yapıyoruz. Çok şükür hiçbir zaman siyasi olarak, bize hizmet gelsin yaklaşımında bulunmadık. Hep bu hizmet, bu şehre yakışır altyapısı vardır. Bu şehir bunu hak ediyor. Bu insanlar bunu hak ediyor yaklaşımı içinde baktık. Sonuçta da iyi bir noktadayız. Yeter mi, yetmez. Tıp Fakültesi de yine aynı kaygının eseri olarak ortaya çıktı. Bizler samimi yaklaşınca sağ olsun, değerli rektörümüz başta olmak üzere, silsileyle bu işlerin böylece çalışması yapıldı ve adımı atıldı.”

Büyükkılıç, Kayseri Tıp Fakültesi’nin 62 öğrenciyle bu sene faaliyete geçeceğini ifade ederek, “Erciyes Üniversitesi gibi bir gururumuzu da göz ardı edemeyiz. Gerek aşı konusunda yaptığı çalışmalarla, gerekse hamilik ve abilik yapan yaklaşımıyla, Tıp Fakültemize sahip çıkmasıyla o da ayrıca bizi keyiflendirdi, sevindirdi. Bu da dayanışmanın güzel bir örneğiydi. Biz sizlere dua ediyoruz. Tabi ki bulunduğunuz konum fedakârlık konumu. Bunun farkındayız. Bu süreci birebir yaşayan insanlar olarak, iyi ki varsınız diyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, başkanlıktan öte bir doktor, ağabeyiniz, kardeşiniz, olarak sizler için yasal çerçevede hangi fedakârlık gerekiyorsa, hepsini yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan paylaşıyorum. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı. Vali Şehmus Günaydın da fakültenin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise Kayseri’nin sağlık sektörü olarak ciddi bir merkez haline geldiğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl de toplantıda yaptığı konuşmada, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi’nin üniversitelerinin on birinci tıp fakültesi olarak kurulduğunu belirtti. Hem Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü olduğunu hem de Kayseri Tıp Fakültesi’nin Dekanı olduğunu ifade eden Erdöl, ilave masraf yapmadan, ilave hastane kurmadan hiç masrafsız bir tıp fakültesi kurulduğunu duyurdu.

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