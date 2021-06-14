Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı (2)

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Kayseri´nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-06-14 22:20:45
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