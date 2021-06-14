Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı (2)

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Bakan Koca, "Kayseri´nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ve toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-06-14 22:20:45



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