Bakan Koca saldırıya uğrayan doktorla görüştü

Kayseri'nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan doktor hastanede tedavi altına alınırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca telefonla durumu hakkında bilgi aldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal K., iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğradı. Erdal K. yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli M.G.'yi kıskıvrak yakalarken, yaralanan Erdal K. ise ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan M.G.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Polis, olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayın ardından Vali Şehmus Günaydın ve İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli de ilçeye gelerek doktor Erdal K.'nın durumu hakkında bilgiler aldı.

Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayseri'nin Develi ilçesinde görevli bir hekim arkadaşımız silahlı saldırıya uğradı. Çok sayıda sabıkası olan saldırgan yakalandı, arkadaşımız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Az önce kendisiyle görüştüm. Yasalar ev toplum olarak şiddetin karşısında asla aciz kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

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