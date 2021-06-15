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Çandıroğlu koronavirüse yakalandı

İHA

Çandıroğlu koronavirüse yakalandı

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, koronavirüse yakalandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun covid19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedavisi süren Çandıroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çandıroğlu'na bir süre önce İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli tarafından covid19 aşısı vurulmuştu.

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