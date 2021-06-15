Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, koronavirüse yakalandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nun covid19 testi pozitif çıktı. Hastanede tedavisi süren Çandıroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çandıroğlu'na bir süre önce İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli tarafından covid19 aşısı vurulmuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.