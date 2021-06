Tüp bebekte umudu artıran yöntem 'Embriyoskop' Embriyoskop ile embriyolar 24 saat inceleniyor

Acıbadem Kayseri Hastanesi Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Taş; bebek sahibi olma hayali kuran çiftlerin embriyoskop yöntemiyle şanslarının daha da arttığını söyledi.

Tüp bebek yönteminde, anne rahminde tutunacak nitelikte embriyonun seçilmesi gebelik şansını yükseltiyor. Embriyo kalitesinin anlaşılmasını sağlayan embriyoskop sayesinde daha çok sayıda kadının anne olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Taş, tüp bebek alanındaki teknolojinin gelişmelere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Tüp bebek alanında teknolojiler gelişiyor ve bu sayede gebelik oranları artıyor. Embriyoskop, bu gelişmelerden biri. Embriyoskop yöntemi sayesinde, en kaliteli embriyoyu alıp, rahim içine yerleştiriyoruz. Böylece embriyonun rahim içinde tutunma ve büyüme oranı artıyor”



“Embriyo 24 saat izleniyor”

Embriyoskop kullanmadan önce elde edilen embriyoların laboratuvarda, ana rahmini taklit eden bir cihazın içinde büyütüldüklerini, embriyoların gelişimini gözlemek içinse, bu cihazdan dış ortama alınarak mikroskopta incelendiğini belirten Taş, “Her sabah ya da gün içinde embriyoların cihazdan çıkarılıp, mikroskopta incelenmesi bazen embriyoların zarar görmelerine yol açıyordu. Embriyoskop yönteminde ise, bu risk tamamen ortadan kalkıyor. Zira, embriyoskoba alınan embriyolar, güvenilir ve kontrollü bir kültür ortamında tutulurken dışarı çıkarılmadan, özel bir kamera sistemiyle 24 saat, 20 dakika aralıklarla gözlem alında tutuluyor. Böylece, her anını görüntüleyebiliyoruz. Geçmişe yönelik kayıtları da tutulduğu için, gerektiğinde bu kayıtları da inceliyoruz. Bu özellikleri nedeniyle embriyoskop; embriyoyu günlük takip ederek en iyi embriyonun seçilmesi için bize yol gösteren bir yöntemdir” dedi.



“Uygun hastalarda kullanıyoruz”

Embriyoskopun her hasta için kullanılmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Taş, “Bu yöntemi her hastada kullanmıyoruz. Genellikle genellikle tüp bebek başarısızlığı olan hastalar veya tüp bebek sürecinde embriyonun gelişmesinde 3. günden 5. güne gidişte problem olan hastalar için kullanıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu yöntemin kullanılmasıyla gebelik oranlarının artığına vurgulayan Taş, “Bu yöntem sayesinde en sağlam, en kaliteli embriyoyu rahim içerisine transfer etmeden önce seçiyoruz ve en kaliteli embriyo ile en yüksek gebelik oranlarını elde ediyoruz. Bu yüzden embriyoskop ile günümüzde embriyoların izlenmesiyle birlikte gebelik oranları git gide artmaktadır" şeklinde konuştu.

