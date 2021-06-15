Bağımlılık yapan ilacı yazmayınca doktora saldırmış Silahlı saldırıya uğrayan Doktor Erdal Kurt: "Bağımlılık yapan ilaçları yazmayınca bazıları psikopat oluyor"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bağımlılık yapan ilacı yazmayınca doktora saldırmış Silahlı saldırıya uğrayan Doktor Erdal Kurt: "Bağımlılık yapan ilaçları yazmayınca bazıları psikopat oluyor"

İHA

Bağımlılık yapan ilacı yazmayınca doktora saldırmış Silahlı saldırıya uğrayan Doktor Erdal Kurt: "Bağımlılık yapan ilaçları yazmayınca bazıları psikopat oluyor"

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Nöroloji Doktoru Erdal Kurt'un hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olay anını anlatan Doktor Kurt; şahsın kaydı olmadan bağımlılık yapan ilaç yazdırmak istediğini, yazmayınca da saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.
İlçeye bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Erdal Kurt, iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğramış, kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevki yapılan Kurt'un tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu iyi olan Kurt, başından geçen olayı anlattı. Saldırıyı gerçekleştiren M.G.'nin bağımlılık yapan ilaçlardan yazdırmak istediğini kaydeden Kurt olay anını şöyle anlattı:
"Develi Devlet Hastanesi'nde dün saat 16.00 civarında çıktım evime doğru yürüyerek gidiyordum. Ben yolun sağından giderken sol arka çaprazdan birisi bana bağırdı. yönümü döndüğümde belinden silahı çekip direk ateş etti. O sırada refleks olarak eğildim. Eğilmesem kafama saplanacaktı. Üzerine doğru koşmaya başladım, koşarken ikinci defa ateş etti. İkinci defa ateş edince bacağıma saplandı. Üçüncü kez ateş etmesine fırsat vermeden çöktüm, silahını aldım, yere yatırıp etkisiz hale getirdim ve polise teslim ettim. Uyuşturucu bağımlısı birisi. Daha önce 8 defa olay işlemiş. Daha önce bana ilaç yazdırmak için geldi ama bende kaydı yok. Direk 'kayıtsız olarak gelip bağımlılık yapan ilaçları yazdırabilir miyim' diye soruyorlar. Biz onlara tabi ki yazmıyoruz. Yazmayınca da bazıları gerçekten anlayışlı oluyorlar, bazıları da böyle psikopat oluyorlar. Öyle olunca da müdahale ettim, kendimi savundum ve polise de teslim ettim."
Mesleğini çok sevdiğini ve saldırının ardından mesleğini değiştirmeyi düşünmediğini aktaran Doktor Erdal Kurt, "Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet gerçekten çok üzücü. Yasaların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sağlık çalışanlarını korumakta yetersiz kalıyor, boşluklar var. Bunların doldurulması gerekir. Dün ben ölebilirdim. Benden sonra başka hekim arkadaşlarımız ölebilir. Bu inşallah son olsun diyoruz ama olmayacak. Ben nöroloji hekimiyim, mesleğime aşık birisiyim. Mesleğimi asla değiştirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tüp bebekte umudu artıran yöntem 'Embriyoskop' Embriyoskop ile embriyolar 24 saat inceleniyor
YEREL HABERLER Tüp bebekte umudu artıran yöntem ...
Başkan Büyükkılıç: "Kayserimizin her köşesi cennet misali"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "Kayserimizin her köşesi cennet ...
Türkiye'nin en büyük ASM'sinde günde 528 hasta aşılanıyor Kayseri'de 580 bin doz aşı uygulandı
YEREL HABERLER Türkiye'nin en büyük ASM'sinde günde 528 hasta ...
Başkan Nursaçan: “Zor ama fırsatların olduğu bir coğrafyadayız”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Zor ama fırsatların olduğu bir ...
Yaralı Arı Şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Arı Şahin tedavi altına alındı
5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi
YEREL HABERLER 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil ...
Doğa Yürüyüşünün 12.'si yapıldı
YEREL HABERLER Doğa Yürüyüşünün 12.'si yapıldı
Çandıroğlu koronavirüse yakalandı
YEREL HABERLER Çandıroğlu koronavirüse yakalandı
Pandemi ve havaların ısınması bisiklete olan ilgiyi artırdı Bisiklet İl Temsilcisi Mehmet Lüzumlar: “Kayseri’de bisiklete olan ilgide 1’e 300 oranında artış yaşandı”
YEREL HABERLER Pandemi ve havaların ısınması bisiklete olan ilgiyi ...
Kayseri Hürriyet MTAL Final grubu ve rakipleri belli oldu
YEREL HABERLER Kayseri Hürriyet MTAL Final grubu ve rakipleri belli ...
Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı etkisiz hale getirmesi kamerada
YEREL HABERLER Kayseri'de tabancayla yaralanan doktorun saldırganı ...
(Özel) Yaralı doktor ile saldırgan arasındaki boğuşma kamerada
YEREL HABERLER (Özel) Yaralı doktor ile saldırgan arasındaki boğuşma ...
Bakan Koca saldırıya uğrayan doktorla görüştü
YEREL HABERLER Bakan Koca saldırıya uğrayan doktorla görüştü
Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı (2)
YEREL HABERLER Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı ...
Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı
YEREL HABERLER Kayseri'de nöroloji doktoru silahlı saldırıya uğradı
Büyükşehir Meclisi’nde 29 madde karara bağlandı
YEREL HABERLER Büyükşehir Meclisi’nde 29 madde karara bağlandı
Darp edilen tır şoförü yaralandı
YEREL HABERLER Darp edilen tır şoförü yaralandı
Kayseri’de doktora silahlı saldırı Tabancayla vurulan doktor yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri’de doktora silahlı saldırı Tabancayla vurulan ...
Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak
YEREL HABERLER Kayseri Tıp Fakültesi 62 öğrenciyle açılacak
Annelerinin terk ettiği yavru kediler korumaya alındı
YEREL HABERLER Annelerinin terk ettiği yavru kediler korumaya alındı
Havalı ve ateşli silahlar 3. Lig yarışları tamamlandı
YEREL HABERLER Havalı ve ateşli silahlar 3. Lig yarışları tamamlandı
Gönüllü balık adamlar sezonu açtı
YEREL HABERLER Gönüllü balık adamlar sezonu açtı
SBÜ Rektörü Erdöl, ERÜ Rektörü Çalış’ı Ziyaret Etti
YEREL HABERLER SBÜ Rektörü Erdöl, ERÜ Rektörü Çalış’ı Ziyaret Etti
Talasgücü Belediyespor deplasmanda kaybetti
YEREL HABERLER Talasgücü Belediyespor deplasmanda kaybetti