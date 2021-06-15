Bağımlılık yapan ilacı yazmayınca doktora saldırmış Silahlı saldırıya uğrayan Doktor Erdal Kurt: "Bağımlılık yapan ilaçları yazmayınca bazıları psikopat oluyor"

Kayseri'nin Develi ilçesinde bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Nöroloji Doktoru Erdal Kurt'un hastanedeki tedavisi devam ediyor. Olay anını anlatan Doktor Kurt; şahsın kaydı olmadan bağımlılık yapan ilaç yazdırmak istediğini, yazmayınca da saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.

İlçeye bağlı Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda İlçe Devlet Hastanesi'nde görevli Doktor Erdal Kurt, iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğramış, kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanmıştı. İlk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevki yapılan Kurt'un tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu iyi olan Kurt, başından geçen olayı anlattı. Saldırıyı gerçekleştiren M.G.'nin bağımlılık yapan ilaçlardan yazdırmak istediğini kaydeden Kurt olay anını şöyle anlattı:

"Develi Devlet Hastanesi'nde dün saat 16.00 civarında çıktım evime doğru yürüyerek gidiyordum. Ben yolun sağından giderken sol arka çaprazdan birisi bana bağırdı. yönümü döndüğümde belinden silahı çekip direk ateş etti. O sırada refleks olarak eğildim. Eğilmesem kafama saplanacaktı. Üzerine doğru koşmaya başladım, koşarken ikinci defa ateş etti. İkinci defa ateş edince bacağıma saplandı. Üçüncü kez ateş etmesine fırsat vermeden çöktüm, silahını aldım, yere yatırıp etkisiz hale getirdim ve polise teslim ettim. Uyuşturucu bağımlısı birisi. Daha önce 8 defa olay işlemiş. Daha önce bana ilaç yazdırmak için geldi ama bende kaydı yok. Direk 'kayıtsız olarak gelip bağımlılık yapan ilaçları yazdırabilir miyim' diye soruyorlar. Biz onlara tabi ki yazmıyoruz. Yazmayınca da bazıları gerçekten anlayışlı oluyorlar, bazıları da böyle psikopat oluyorlar. Öyle olunca da müdahale ettim, kendimi savundum ve polise de teslim ettim."

Mesleğini çok sevdiğini ve saldırının ardından mesleğini değiştirmeyi düşünmediğini aktaran Doktor Erdal Kurt, "Sağlık çalışanlarına yapılan şiddet gerçekten çok üzücü. Yasaların yeterli olduğunu düşünmüyorum. Sağlık çalışanlarını korumakta yetersiz kalıyor, boşluklar var. Bunların doldurulması gerekir. Dün ben ölebilirdim. Benden sonra başka hekim arkadaşlarımız ölebilir. Bu inşallah son olsun diyoruz ama olmayacak. Ben nöroloji hekimiyim, mesleğime aşık birisiyim. Mesleğimi asla değiştirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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