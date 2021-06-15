FETÖ sanığı öğretmene 6 yıl 10 ay hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan öğretmen K.A. (36), 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen yıl 28 Ocak´ta öğretmen K.A., hakkında örgütün gizli haberleşme programı `ByLock´ kullandığı, örgütsel konuşmalar ve bazı tanık beyanları olduğu iddiasıyla `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan dava açıldı.
Kayseri 4´üncü Ağır Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında sanık K.A. hazır bulundu. Örgütün gizli haberleşme programı `ByLock´ kullandığı iddiaları ile tanık ifadelerini reddeden sanık K.A., beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık K.A.´yı, `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan 6 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, Yargıtay süreci dikkate alınarak sanığın tutuksuzluk halinin devamına hükmetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-06-15 13:14:03
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