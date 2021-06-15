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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı

İHA

Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yapıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri AB Bilgi Merkezi tarafından ‘Çevre İçin Harekete Geçgörmezden gelme’ projesi kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan Koramaz Vadisi’nde doğa yürüyüşü ve çevre temizliği etkinliği yapıldı.
Kayseri AB Bilgi Merkezi farkındalık oluşturmak amacıyla 'çevre için harekete geç görmezden gelme' kampanyası başlattı. Proje kapsamında Kayseri Ticaret Odası personeli ile çevre gönülleri sabahın erken saatlerinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi’nde bir araya geldi. Dünya Çevre Günü kapsamında yapılan etkinlikte tarihi, kültürel ve doğal güzelliğiyle Koramaz Vadisi’nde hem doğa yürüyüşü yapıldı, hem de çevreye atılmış çöpler toplandı. Etkinlik alanında bir açıklama yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, “UNESCO Kültür Mirasının listesinde olan bir vadideyiz. Doğayla iç içe tüm arkadaşlarımızla beraber burada bir yürüyüş yaptık. Buradaki tarihi doğal güzellikleri görme fırsatı bulduk. Gerçekten değerini bilmemiz lazım. Bu memleketimizin güzelliklerine sahip çıkmak, kültürümüze, mirasımızı da sahip çıkabilmek içinde tüm arkadaşlarımızı, hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum. Mutlaka gelip görsünler. Buranın oksijen deposu olduğunu, kültürel ve tarihi zenginliğinin olduğunu mutlaka tanısınlar isteriz. Bizler bu hareketimiz ile bir nebze de olsa çevre bilinci ile birlikte doğaya olan saygımızı artırmayı gaye edindik. Çünkü bu bir yaşam konusudur, bizler gelecek nesillerimize daha temiz bir doğa bırakmak istiyorsak yarının doğasını bugünden korumaya başlamalıyız. Gelecek nesillere daha temiz bir çevre daha düzenli, korunabilir bir doğa bırakmak hepimizin boynumuzun borcu. En büyük temizlik çevreyi kirletmemektir. Bu duyarlılığı bu hassasiyetleri vatandaşlarımıza aktarmak zorundayız. “ dedi.
AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen 'Çevre için harekete geç' etkinliğine katılan gönüllerde İnsanlık görevini yerine getirdiklerini söylediler. Çevre bilinci ile alakalı, şu mesajları verdiler;
"Yaşanılabilir bir şehir, yaşanılabilir bir ülke için doğayı yaşat ki insan yaşasın. Doğayı korumazsak, doğa bir şekilde bizi pişman ediyor. Umarım gelecek nesillere güzel bir çevre bırakırız. Çevre kirliliğinde ve çevre korunmasında farkındalık oluşturmak istedik. Çevremiz çok değerli, birbirimize sahip çıktıkça doğaya da sahip çıkacağız. Dünya bizim dünyamız. Malum pandemi dönemindeyiz. Oksijene, ağaçlara, yeşilliğe ihtiyacımız var. Gelecek nesillere daha nezih bir çevre bırakmak için bu kampanyaları destekliyoruz. Herkes kapısının önünü süpürürse her yer temiz olur. Özellikle tüketim konusunda bilinç düzeyimizi artırarak çevreyi daha az kirletmeliyiz. Böylece gelecek nesillere de daha temiz bir dünya bırakabiliriz. Geleceğimiz için lütfen çevremizi temiz tutalım. Duyarlı olalım."
AB Türkiye Delagasyonu’nun da desteklediği etkinlik kapsamında Koramaz Vadisi içerisinde bulunan tüm atıklar toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı. Katılımcılara etkinlik sonunda kahvaltı ikram edildi. Kampanya ile birlikte insanların çevrelerinde, özellikle doğada, piknik alanlarında, park ve yeşil alanlarda gördükleri , çöp, plastik, pet şişe gibi atıkları, toplamadan öncesini ve toplandıktan sonrasını fotoğraflayıp, sosyal medya hesaplarında #görmezdengelme hashtagı ile paylaşması bekleniyor. Bu kampanya ile insanların çevre ve doğanın korunması için duyarlılığının artırılması planlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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