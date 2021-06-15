Kayseri'de sahte içkiden 1 kişi öldü

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA)KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde sahte içkiden zehirlenen Hüseyin Bakır (45), hayatını kaybetti.

Sarıoğlan ilçesi Karaözü Mahallesi´nde yalnız yaşayan Hüseyin Bakır'dan bu sabah haber alamayan komşuları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çilingire kapıyı açtırıp girdikleri evde, Bakır'ı oturma odasında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hüseyin Bakır'ın öldüğü belirlendi.

İlk incelemede sahte içkiden zehirlendiği tespit edilen Hüseyin Bakır'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Sarıoğlan Özer KAYA

2021-06-15 15:12:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.