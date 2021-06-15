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Avukatın otomobiline bıçaklı saldırıya 4 ay hapis

DHA

Avukatın otomobiline bıçaklı saldırıya 4 ay hapis


Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, alacaklılarının avukatı Özden Ertan´ı tehdit ederek, otomobilinin 2 lastiğini bıçakla kestikleri iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hüseyin T., 'mala zarar verme' suçundan 4 ay hapis cezasına çarptırıldı, 2 oğlu ise beraat etti. Avukat Ertan, "Aracımın lastikleri patlatılarak, korkutulmak istendim. Müvekkilimin borcu nedeniyle böyle bir saldırı oldu. Geç de olsa bu ceza, beni mutlu etti" dedi.  
Olay, 2 Mayıs 2018´de, merkez Kocasinan ilçesindeki Kayseri Barosu avukatlarından Özden Ertan´a ait ofisin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, Ertan´ın müvekkili A.K., 120 bin TL borçlu olduğu Ö.K. ile sorun yaşadı. A.K.´nin borçlarını ödemesine rağmen olaya sonradan dahil olan Hüseyin T. ile oğulları Ahmet T. ve Muhammet T., Ertan´ın ofisinin bulunduğu iş merkezinin otoparkına geldi. Şüpheliler, burada Ertan´ın otomobilinin 2 lastiğini bıçakla keserek, kaçtı. Olayın ardından Ertan´ın şikayeti üzerine şüpheliler hakkında `mala zarar verme´ suçundan dava açıldı. Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 18 Ekim 2018´de görülen davada baba ile oğulları, tutuksuz yargılandıkları davada `mala zarar verme´ suçundan beraat etti. Şikayetçi avukat Ertan´ın karara itiraz etmesinin ardından dosyanın geldiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, itirazı haklı bularak, Hüseyin T.'nin cezalandırılması gerektiğini belirtti ve dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.
Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına Hüseyin T. katılırken, oğulları Ahmet T. ve Muhammet T. ise salonda yer almadı. Şikayetçi Özden Ertan ile avukatı da duruşmaya katıldı. Şikayetinin devam ettiğini belirten Ertan, tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi. Tutuksuz sanık Hüseyin T. ise suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Hüseyin T.´yi `mala zarar verme´ suçundan 4 ay hapis çarptırırken, tutuksuz sanıklar Ahmet T. ve Muhammet T.´nin ise aynı suçtan beraatine hükmetti.
'TELEFONUMA TEHDİT MESAJLARI GÖNDERİLDİ'
Karar sonrası açıklama yapan avukat Özden Ertan, "Büromun önünde otomobilime bıçaklı saldırıda bulunuldu. Lastikleri kesildi. Polis ekipleri saldırıyı sanıkların gerçekleştirdiğini belirledi. O dönemde sanıklar hakkında beraat kararı verildi. Karara itiraz ederek, istinaf mahkemesine taşıdık. Yeniden yapılan yargılama sonucunda sanıklardan 1´i hakkında `mala zarar verme´ suçundan cezalandırılmasına dair karar verildi. Müvekkilimin borcu nedeniyle benim otomobilime saldırıda bulunulması çok garip bir durum. Sürekli telefonuma tehdit mesajları gönderildi. Aracımın lastikleri patlatılarak gözüm korkutulmak istendi. Geç olsa da bu cezanın verilmesi, beni mutlu etti" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-06-15 15:57:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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