Gençlik Merkezi’nde değerlendirme toplantısı

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, geçtiğimiz aylarda gençliğin hizmetine sunulan Talas Gençlik Merkezinde, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü, Gençlik Merkezi Müdürleri ve gençlik liderleriyle çalışmaları değerlendirdi.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, yapılan çalışmalar hakkında bilgi alarak, projelerle ilgili görüşlerini iletti. Toplantı sonrasında Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan İl Müdürü Kabakcı, incelemelerin akabinde yaptığı açıklamada “Talas Gençlik Merkezinde kademeli normalleşme süreciyle birlikte çalışmalarımız hız kazandı. Mevcutta bulunan atölyelerimizde çalışmalar yapılmaya başlanırken yeni projelerle gençlerimizin daha güzel ortamlarda, daha güzel etkinliklerde, daha verimli zamanlar geçirmeleri ve kötülüklerden uzak kalarak kendilerini geliştirmeleri için birçok imkan sunacağız. Gençlerimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzü takip etmelerini tavsiye ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.