Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı (2)

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

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SÜPHELİ ADLİYEDE

Kayseri'nin Develi ilçesinde iş çıkışı evine yürüyen nöroloji uzmanı Dr. Erdal Kurt'a silahlı saldırıda bulunan Mehmet Göçer, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Göçer'in emniyetteki ifadesinde, "17 yıl önce Develi Devlet Hastanesi'nde beni darp etmişlerdi. Burada kısa boylu insanlara güçleri yetiyor. Bu nedenle olayı gerçekleştirdim" dediği öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-06-15 16:50:18



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