Kocasinan'da Kayseri'de tel Türkiye'de örnek olan kurban hizmeti Erkilet'e taşınıyor

Oymaağaç Mahallesi’nde her yıl Kayserililerin kurban ibadetlerini konforlu bir şekilde yerine getirmelerini sağlayan Kocasinan Belediyesi, bu yıl da vatandaşların Kurban Bayramını daha büyük alanda, daha sağlıklı ve daha huzurlu geçirmesini sağlamak adına modern mobil kesimhaneleri ve modern kurban satış alanlarını Erkilet Bülbül Pınarı mevkiine taşıyor.

Altyapı çalışmalarının devam ettiği kurban kesim ve kurban satış alanında incelemelerde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her yıl olduğu gibi bu yıl da yapılan hizmetlerle vatandaşların kurban ibadetlerini daha konforlu bir ortamda, daha huzurlu bir şekilde yerine getirmelerine katkı sağlayacaklarını vurguladı. Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı ilerisine taşınan kurban kesim ve kurban satış alanında yapılan çalışmaları yerinde kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar’a, Başkan Yardımcıları; İlyas Yıldırım ve Hasan Kılıç ile ilgili birim müdürleri de eşlik etti. Modern kurban kesim yeriyle Türkiye’ye örnek olduklarını kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Hemşehrilerimizin, ibadetlerini daha güzel bir şekilde yapabilmeleri için olağan gayretimizle çalışıyoruz” dedi. Vatandaşların daha büyük alanda, daha sağlıklı, daha güvenli ve daha huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için hazırlıklara başladıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Kıymetli hemşehrilerim, Kocasinan Belediyesi olarak Kurban Bayramı için hazırlıklara başladık. Kurban ibadetinin huzurlu bir şekilde yapılabilmesi hem de çevrenin kirlenmeden kurban kesimi gerçekleşmesi ve vatandaşlarımıza sıhhi bir ortam sağlayabilmek için yoğun gayret sarf ediyoruz. Önceki yıllarda yaptığımız başarılı çalışmamalarımızı, bu yıl da devam ettiriyoruz. Yeni yerimiz, Erkilet Bülbül Pınarı diye tarif ettiğimiz bölgedeyiz. İnşallah bundan sonra yeni kurban kesim yerimiz burası olacak. Hem kurban satışı hem de kurban kesim yeri olarak faaliyete geçireceğiz. Sosyal Yardım İşleri, Fen İşleri, Zabıta ve Park ve Bahçe Müdürlüğümüz olmak üzere diğer müdürlüklerle koordineli bir şekilde kesim yerinin hizmete sunulması için altyapı çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki günlerde altyapı çalışmalarımız tamamlanmasıyla birlikte burasını hizmete sunacağız. Şimdiden hayırlı olsun. Hemşehrilerimize geçmiş bayramlarda olduğu gibi önümüzdeki bayramda da son derece konforlu ve sıhhi bir ortamda kurban kesim hizmetini vereceğiz.”

Kocasinan Belediyesi’nin kurban hizmetinin Kayseri’de tek olduğunu, Türkiye’de ise sayılı belediyelerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, pandemi nedeni ile tüm önlemleri en ince ayrıntısına kadar en üst seviyede almak için çalışmalara devam ettiklerini sözlerine ekledi.

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