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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Şeker çiftçisine desteğe devam ediyor

İHA

Kayseri Şeker çiftçisine desteğe devam ediyor

Kayseri Şeker Yeşilhisar'da çiftçilere 25 TL/ton'dan capa avansı ödemesi yaptı.
Yeşilhisar Pancar Bölge Müdürü Barış Koca yaptığı açıklamada; "Pancar Bölge Müdürlüğü olarak 2021 üretim yılında sözleşmeli pancar üretimi yapan 769 çiftçiye 6 milyon 318 bin TL nakit olarak çapa avansını 16 haziran 2021 de ödeme yaptık" dedi. Bölge çiftçileri adına konuşan Burhan Ceylan ise; her yıl olduğu gibi Haziran ayında çapa avansı, Temmuz'da sulama avansı olmak üzere nakit avanslarla çiftçisine destek veren Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'a teşekkürlerini iletti. Burhan Ceylan "Her zaman başkanımızın yanındayız desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

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