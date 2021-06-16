Başkan Özdoğan: "Amacımız ilçemizdeki konforu artırmak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Özdoğan: "Amacımız ilçemizdeki konforu artırmak"

İHA

Başkan Özdoğan: "Amacımız ilçemizdeki konforu artırmak"

AK Parti Hacılar İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Toplantısı AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’nun katılımıyla Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi’nde yapıldı.
Toplantıya AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Meclis Üyeleri, İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve partililer katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç, her ilçenin kendine has bir yapısı olduğunu belirterek, “Gücümüzün yettiği kadar ilçemizde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Belediyemiz hamdolsun çalışıyor. Başkanımız dolu dolu faaliyetler ile ilçemize değer katmaya devam ediyor.” dedi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan’da 2 yıllık yapılan faaliyetler ile ilgili bir sunum yaptı. Birçok projenin tamamlandığını bazı projelerin çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan Özdoğan şöyle konuştu; “Amacımız halkımıza hem konforlu yaşam sunmak hem de vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanında olmak. Teşkilatımızın bu anlamda desteğini her zaman hissediyoruz. Özellikle gençlik kolları, Hanım kolları bizim bu tür toplantıların olmazsa olmazı. İlçemiz bir taraftan yaklaşık 100 Milyonluk devlet desteği, bir taraftan Büyükşehir Belediyemizin 15 Milyonluk yatırımı sayesinde işlerimiz devam ediyor. Elimizden gelenin daha fazlasını yapmak için gayret gösterme içerisindeyiz.” diyen Özdoğan, “Projelerimizde herhangi bir aksama yok. Özellikle kentsel dönüşümde inşallah bir ay sonra anahtar teslimi yapacağız."
Başkan Özdoğan gerek devlet gerekse büyükşehir ve hayırsever katkılarıyla Hacılar İlçesi’ni daha güzel yaşam şartlarına kavuşturma gayretinde olduklarını sözlerine ekledi. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu’da ilçe ziyaretlerini sürdürdüklerini belirterek seçim çalışmalarına şimdiden başladıklarını söyledi. Başkan Çopuroğlu bundan sonra sahadaki etkinlik ve faaliyetleri artıracaklarını belirterek sonraki süreçte gençlik kolları ağırlıklı çalışmaların süreceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çopuroğlu’ndan Vatandaşa Doğum Günü Kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu’ndan Vatandaşa Doğum Günü Kutlaması
Ali İhsan Kabakçı, atletleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Ali İhsan Kabakçı, atletleri ziyaret etti
Melikgazi Belediye personeli Covid-19 aşısı oluyor
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye personeli Covid-19 aşısı oluyor
Tomarza Kaymakamlığından genç çiftçisi olmak isteyenlere hibe müjdesi
YEREL HABERLER Tomarza Kaymakamlığından genç çiftçisi olmak ...
Kayseri Şeker çiftçisine desteğe devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri Şeker çiftçisine desteğe devam ediyor
Kocasinan'da Kayseri'de tel Türkiye'de örnek olan kurban hizmeti Erkilet'e taşınıyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da Kayseri'de tel Türkiye'de örnek olan ...
Yahyalı Belediyesi aşılama kampanyasına katıldı
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi aşılama kampanyasına katıldı
Parklarda spor başladı
YEREL HABERLER Parklarda spor başladı
Başkan Nursaçan: "Al bayrağımızı en yükseğe diktik"
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: "Al bayrağımızı en yükseğe diktik"
Kayseri'de bir günde 19 bin 852 korona virüs aşısı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de bir günde 19 bin 852 korona virüs aşısı ...
Nursaçan, MHP İl Yönetiminin ziyaretinde OSB’de yaptıkları çalışmaları anlattı Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: “Al bayrağımızı en yükseğe diktik”
YEREL HABERLER Nursaçan, MHP İl Yönetiminin ziyaretinde OSB’de ...
Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
(ÖZEL) Kılınç’tan ev alacaklara uyarı: “Tüketicilerin şuanda bitmiş ve yarı mamul konutları almalarında yüzde 35 kazançları olur”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kılınç’tan ev alacaklara uyarı: “Tüketicilerin ...
Parklarda spor başladı
YEREL HABERLER Parklarda spor başladı
Silahlı saldırıda yaralanan doktor taburcu oldu
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralanan doktor taburcu oldu
Başkan Nursaçan: “Covid-19 aşısı Kayseri OSB’de de yapılıyor”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Covid-19 aşısı Kayseri OSB’de de ...
Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı (3)
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi ...
Doktora tabancayla saldıran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Doktora tabancayla saldıran şahıs tutuklandı
İş adamı cinayetinin yargılanmasına devam edildi Katil zanlısı E.Y.: “Susma hakkımı kullanmak istiyorum”
YEREL HABERLER İş adamı cinayetinin yargılanmasına devam ...
FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ...
Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı (2)
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi ...
Tomarza Devlet Hastanesi bahçesine aşı çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Tomarza Devlet Hastanesi bahçesine aşı çadırı kuruldu
Gençlik Merkezi’nde değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Gençlik Merkezi’nde değerlendirme toplantısı
Avukatın otomobiline bıçaklı saldırıya 4 ay hapis
YEREL HABERLER Avukatın otomobiline bıçaklı saldırıya 4 ay hapis