Kayseri Şeker'den çiftçisine büyük destek Kayseri Şeker üreticisine 75 milyon TL'lik çapa avansı ödüyor

Kayseri Şeker; 20212022 Kampanya döneminde Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan Fabrikaları’na bağlı sözleşmeli pancar ekimi yapılan 21 bölgede toplam 13 bin 876 çiftçiye, 74 Milyon 838 bin lira çapa avansı ödüyor.

Tarladan Fabrikaya uzanan tüm süreçleri özenle takip eden ve tarımın gelişmesine verdiği önemi, üreticisine destek vererek gösteren Kayseri Şeker, Turhal, Boğazlıyan ve Kayseri fabrikalarına bağlı 21 bölge de üretimin her aşamasında çiftçisi ile birlikte, Anadolu’nun bereketini Türkiye’ye hatta dünyaya taşıyor. Yaşanan pandemi sürecine rağmen üreticisinin her zaman yanında olan ve verdiği desteği her geçen gün arttıran Kayseri Şeker, ödenmeye başlanan çapa avansı ile birlikte bu desteğe bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar üreticisine ekim, motorin, gübre ve ilaç şeklindeki ayni ve nakdi avanslar toplamında 259 milyon lira ödeyen Kayseri Şeker, ödenecek bu çapa avansı ile birlikte toplam rakamı 334 milyon 539 bin liraya çıkartmış oldu.

Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiye verilen desteğin, ülkenin ve milletin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade ederek, “Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu, bu yönüyle Türkiye’nin ve Kayseri’nin önemli bir değeridir, bu kuruma en büyük değeri katan üreticilerimizin tarımsal ihtiyaçlarının karşılanması ise bizlerin ilk günden itibaren hedeflediği istikametin bir yol haritasıdır. Kayseri Şeker, Ülke ekonomisinin geliştirilebilmesi ve bereketli topraklarımızın korunması adına sürdürülebilir tarımsal projeler ile Türkiye’de örnek gösterilen kuruluşların başında gelmektedir. Bunun en güzel örneği; üreticisinin kalkınmasında ve üretimim devamlılığı noktasında hassasiyet gösterdiği avans ödemeleridir. Pancar tarlalarında çapanın yapıldığı bu günlerde çalışan işçilerin alın terini kurumadan ödemek için verilen çapa avansının, çiftçinin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu iyi biliyoruz. Bu ihtiyaçtan hareketle bugün itibariyle Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan’dan oluşan 3 fabrikamıza bağlı ekim yapan toplam 13 bin 876 çiftçimize, 74 milyon 838 bin liralık “Çapa Avansı” ödemesini başlatıyoruz. Verdiğimiz bu destekle birlikte 20212022 Kampanya döneminin henüz başlarında olmamıza rağmen üreticimize ayni ve nakdi olarak toplamda 334 milyon 539 bin liralık çok önemli bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok kısa bir zamanda, çok değerli bir işi başardığımız inancındayız. Özellikle Pandemi süresince tarım sektörünün ön plana çıkmış olması, çiftçimizi çok daha değerli bir hale getirmiş oldu. Biz de bu değerin farkında olarak onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Avanslarımız çiftçilerimize bereketli olsun” şeklinde konuştu.

