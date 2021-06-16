Kayseri Şeker'den çiftçisine büyük destek Kayseri Şeker üreticisine 75 milyon TL'lik çapa avansı ödüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Şeker'den çiftçisine büyük destek Kayseri Şeker üreticisine 75 milyon TL'lik çapa avansı ödüyor

İHA

Kayseri Şeker'den çiftçisine büyük destek Kayseri Şeker üreticisine 75 milyon TL'lik çapa avansı ödüyor

Kayseri Şeker; 20212022 Kampanya döneminde Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan Fabrikaları’na bağlı sözleşmeli pancar ekimi yapılan 21 bölgede toplam 13 bin 876 çiftçiye, 74 Milyon 838 bin lira çapa avansı ödüyor.
Tarladan Fabrikaya uzanan tüm süreçleri özenle takip eden ve tarımın gelişmesine verdiği önemi, üreticisine destek vererek gösteren Kayseri Şeker, Turhal, Boğazlıyan ve Kayseri fabrikalarına bağlı 21 bölge de üretimin her aşamasında çiftçisi ile birlikte, Anadolu’nun bereketini Türkiye’ye hatta dünyaya taşıyor. Yaşanan pandemi sürecine rağmen üreticisinin her zaman yanında olan ve verdiği desteği her geçen gün arttıran Kayseri Şeker, ödenmeye başlanan çapa avansı ile birlikte bu desteğe bir yenisini daha ekledi. Bugüne kadar üreticisine ekim, motorin, gübre ve ilaç şeklindeki ayni ve nakdi avanslar toplamında 259 milyon lira ödeyen Kayseri Şeker, ödenecek bu çapa avansı ile birlikte toplam rakamı 334 milyon 539 bin liraya çıkartmış oldu.
Kayseri Pancar ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiye verilen desteğin, ülkenin ve milletin geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu ifade ederek, “Kayseri Şeker bir çiftçi kuruluşu, bu yönüyle Türkiye’nin ve Kayseri’nin önemli bir değeridir, bu kuruma en büyük değeri katan üreticilerimizin tarımsal ihtiyaçlarının karşılanması ise bizlerin ilk günden itibaren hedeflediği istikametin bir yol haritasıdır. Kayseri Şeker, Ülke ekonomisinin geliştirilebilmesi ve bereketli topraklarımızın korunması adına sürdürülebilir tarımsal projeler ile Türkiye’de örnek gösterilen kuruluşların başında gelmektedir. Bunun en güzel örneği; üreticisinin kalkınmasında ve üretimim devamlılığı noktasında hassasiyet gösterdiği avans ödemeleridir. Pancar tarlalarında çapanın yapıldığı bu günlerde çalışan işçilerin alın terini kurumadan ödemek için verilen çapa avansının, çiftçinin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olduğunu iyi biliyoruz. Bu ihtiyaçtan hareketle bugün itibariyle Kayseri, Turhal ve Boğazlıyan’dan oluşan 3 fabrikamıza bağlı ekim yapan toplam 13 bin 876 çiftçimize, 74 milyon 838 bin liralık “Çapa Avansı” ödemesini başlatıyoruz. Verdiğimiz bu destekle birlikte 20212022 Kampanya döneminin henüz başlarında olmamıza rağmen üreticimize ayni ve nakdi olarak toplamda 334 milyon 539 bin liralık çok önemli bir katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok kısa bir zamanda, çok değerli bir işi başardığımız inancındayız. Özellikle Pandemi süresince tarım sektörünün ön plana çıkmış olması, çiftçimizi çok daha değerli bir hale getirmiş oldu. Biz de bu değerin farkında olarak onların her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Avanslarımız çiftçilerimize bereketli olsun” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Özdoğan: "Amacımız ilçemizdeki konforu artırmak"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "Amacımız ilçemizdeki konforu ...
Başkan Çopuroğlu’ndan Vatandaşa Doğum Günü Kutlaması
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu’ndan Vatandaşa Doğum Günü Kutlaması
Ali İhsan Kabakçı, atletleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Ali İhsan Kabakçı, atletleri ziyaret etti
Melikgazi Belediye personeli Covid-19 aşısı oluyor
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye personeli Covid-19 aşısı oluyor
Tomarza Kaymakamlığından genç çiftçisi olmak isteyenlere hibe müjdesi
YEREL HABERLER Tomarza Kaymakamlığından genç çiftçisi olmak ...
Kayseri Şeker çiftçisine desteğe devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri Şeker çiftçisine desteğe devam ediyor
Kocasinan'da Kayseri'de tel Türkiye'de örnek olan kurban hizmeti Erkilet'e taşınıyor
YEREL HABERLER Kocasinan'da Kayseri'de tel Türkiye'de örnek olan ...
Yahyalı Belediyesi aşılama kampanyasına katıldı
YEREL HABERLER Yahyalı Belediyesi aşılama kampanyasına katıldı
Parklarda spor başladı
YEREL HABERLER Parklarda spor başladı
Başkan Nursaçan: "Al bayrağımızı en yükseğe diktik"
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: "Al bayrağımızı en yükseğe diktik"
Kayseri'de bir günde 19 bin 852 korona virüs aşısı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de bir günde 19 bin 852 korona virüs aşısı ...
Nursaçan, MHP İl Yönetiminin ziyaretinde OSB’de yaptıkları çalışmaları anlattı Kayseri OSB Başkanı Nursaçan: “Al bayrağımızı en yükseğe diktik”
YEREL HABERLER Nursaçan, MHP İl Yönetiminin ziyaretinde OSB’de ...
Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri’de DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
(ÖZEL) Kılınç’tan ev alacaklara uyarı: “Tüketicilerin şuanda bitmiş ve yarı mamul konutları almalarında yüzde 35 kazançları olur”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kılınç’tan ev alacaklara uyarı: “Tüketicilerin ...
Parklarda spor başladı
YEREL HABERLER Parklarda spor başladı
Silahlı saldırıda yaralanan doktor taburcu oldu
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralanan doktor taburcu oldu
Başkan Nursaçan: “Covid-19 aşısı Kayseri OSB’de de yapılıyor”
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: “Covid-19 aşısı Kayseri OSB’de de ...
Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı (3)
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi ...
Doktora tabancayla saldıran şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Doktora tabancayla saldıran şahıs tutuklandı
İş adamı cinayetinin yargılanmasına devam edildi Katil zanlısı E.Y.: “Susma hakkımı kullanmak istiyorum”
YEREL HABERLER İş adamı cinayetinin yargılanmasına devam ...
FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ay hapis
YEREL HABERLER FETÖ/PDY üyesi olmakla yargılanan öğretmene 6 yıl 3 ...
Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi kafama saplanacaktı (2)
YEREL HABERLER Silahlı saldırıda yaralanan doktor: Eğilmesem mermi ...
Tomarza Devlet Hastanesi bahçesine aşı çadırı kuruldu
YEREL HABERLER Tomarza Devlet Hastanesi bahçesine aşı çadırı kuruldu
Gençlik Merkezi’nde değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Gençlik Merkezi’nde değerlendirme toplantısı