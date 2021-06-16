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Şehir Dergisi'nin 40. sayısı okurlarıyla buluştu

İHA

Şehir Dergisi'nin 40. sayısı okurlarıyla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini ara vermeden sürdürerek, Şehir Kültür Sanat Dergisi’nin 40’ıncı sayısını okurları ile buluşturdu.
Şehrin ihtiyaçlarını sadece imar ve altyapı gibi faaliyetlerden ibaret görmeyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal, kültürel ve gönül belediyeciliği anlamında da hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Tarihi ve kültürel geçmişiyle geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlenen Kayseri’nin kültür ve değerlerine ilişkin onlarca kitap yayımlayan, bunların yanı sıra yüzlerce de süreli yayına imza atan Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat envanterinde bulunan Şehir Dergisi’nin 40. sayısını okurlarla buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları tarafından iki ayda bir yayınlanan ve Kayseri’ye ilişkin önemli ve değerli bilgileri okurlarına aktaran Şehir Kültür Sanat Dergisi, zengin içerik ve yüz sayfayı aşan ebatları ile adeta kitap gibi dergi olma özelliğini sürdürüyor. Yayın hayatına 40’ıncı sayı ile devam eden dergi, kapağında Sarıoğlan ilçesinde bulunan tarihi Şahruh Köprüsü’nün muhteşem yansıma fotoğrafı ile okurlarının karşısına çıktı. Dergi içeriğinde, portre bölümünde Ahmet Sıvacı’nın kaleminden Kayseri’nin önemli simalarından, şehri kültür ve sanat alanında hakkıyla temsil eden Hasan Nail Canat yer alıyor. ‘Deneme, makale, söyleşi, inceleme, kültür, tarih’ gibi pek çok tür ve konuda bilgilere yer verilen dergide fotoğraf sanatçısı, yazar Dursun Çiçek’in şehrin doğal güzelliklerini fotoğrafladığı kareler de bulunuyor. Tarih bölümünde şehir tarihçisi Mehmet Çayırdağ Talas ilçesi ile ilgili önemli bilgi ve belgeleri paylaşırken, Fehmi Gündüz Erciyes betimlemeleri yazısı ile Erciyes Dağı’nın tarihi ve kültürel bağlamını aktarıyor.
Mustafa İbakorkmaz’ın Emel Demirezen ile dolu dolu söyleşisinin yer aldığı derginin 40. sayısında, birbirinden önemli yazarların yazıları kültür bölümünde okuyucularını beklerken, derginin son sayfasında ise geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kayseri basınının önemli değerlerinden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın başsağlığı mesajı yer alıyor. Şehri, hemen her yönü ile yansıtmaya çalışan yayın kurulu üyeleri, tarihi ve kültürel kaynaklardan derledikleri bilgiler ile ilgilisine adeta şehrin şifrelerini sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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