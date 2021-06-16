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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir, kuraklık ve çölleşmeye karşı mücadeleyi sürdürüyor

İHA

Büyükşehir, kuraklık ve çölleşmeye karşı mücadeleyi sürdürüyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kuraklıkla ve çölleşme ile mücadele kapsamında projeler üreterek, yaşanılır bir ülke, yaşanılır bir Kayseri için çalışmalarını sürdürüyor.
Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kuraklık ve çölleşme ile mücadele konusundaki projeleri ve KASKİ aracılığıyla, su kaynaklarını etkin yönetme, tasarrufu sağlama, günden güne boyutları genişleyen küresel ısınmada öngörülen kuraklık ve çölleşmeyi önlemeye yönelik girişimleri gerçekleştiriyor. 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü’nde kuraklıkla ve çölleşme ile mücadele kapsamında Büyükşehir’in çevre konusundaki faaliyetleri dikkat çekiyor. Çölleşme ve kuraklığı önleme konusunda Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ile etkin bir biçimde yürütülen su ile ilgili çalışmalarda gerek tasarruf, gerekse yeni su kaynakları bulunması ve bunların korunmasına yönelik plan, proje ve uygulamalar yapılıyor. Bu kapsamda KASKİ tarafından; ‘Arıtma Tesislerinde Arıtılmış Olan Suların Sulama Amaçlı Olarak Tekrar Kullanılması’, ‘Binalarda Gri Su Uygulaması Yapılarak Arıtılmış Suların Kullanma Suyu Olarak Kullanılmasının Yaygınlaştırılması’, ‘Güneş Enerji Santrali (GES) Kurulumu Yapılarak Yenilenebilir Enerji Kullanımının Artırılması’ gibi planlamalar öngörülüyor. KASKİ, son teknoloji ürünü görüntüleme sistemleri kullanarak tespit ettiği kaçak arızaları konusunda 2019 yılında 11 bin kişinin 1 yıllık su ihtiyacı olan 3 milyon TL değerindeki 800 bin metreküp su kaçağını, 2020 yılında ise 23 bin kişinin 1 yıllık su ihtiyacı olan 5 milyon TL değerindeki 1 Milyon 261 bin metreküp su kaçağını gidererek, çölleşme ve kuraklık ile en etkin mücadele yöntemi olan tasarrufu sağlamış oldu.
Yağmur ve eriyen kar sularını yer altı sularına kazandırmak amacıyla KASKİ tarafından çökertme baca uygulaması da, gerçekleştirilen bir diğer çölleşme ve kuraklıkla mücadele yöntemlerinden birisi olarak kullanılıyor. ‘Yağmur hasadı’ olarak da bilinen yöntem ile Oymaağaç Mahallesi’nde 7, Karpuzatan’da 1, Bekir Yıldız Bulvarı’nda 4, Yakut Mahallesi’nde 1, Selimiye Mahallesi’nde 2, Battalgazi Mahallesi’nde 3, Selçuklu Mahallesi’nde 11, Osmanlı Mahallesi’nde 4, Danişmentgazi Mahallesi’nde 3, Alpaslan Mahallesi’nde 2, Yeniköy Mahallesi’nde 4 ve Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde 3 adet olmak üzere şehrin muhtelif yerlerinde toplam 45 adet çökertme baca yapılarak yağmur sularının yer altına yönlendirilmesi sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, toprağın işlenmesi, sulanması ve ekilmesine yönelik olarak çiftçilere de desteklerde bulunarak, çölleşmeye önlem alıyor. Bu kapsamda 2021 yılında sulu tarıma destek amacıyla 34 adet sulama tesisi yapılması kararlaştırılırken, tarımı desteklemek amacıyla 100 ton yerli ve milli tohum ve yem bitkisi tohumu dağıtımı da gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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