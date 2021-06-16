Eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kadını darbedip aracına zarar veren sanığa para cezası 

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de kocası ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü M.G.´yi (28), `kocamın peşini bırak metres´ diyerek darbedip, otomobiline zarar verdiği iddia edilen N.E., tutuksuz yargılandığı davada 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.
Olay, 8 Mayıs ile 16 Haziran 2019 tarihlerinde merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. H.E. ile 1.5 yıllık evli olan N.E., kocasının M.G. isimli kadın ile mesajlaşmalarını gördü. N.E., M.G.´nin iş yerine gitti. Burada iki kadın arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N.E., M.G.´yi yumruklayıp, yaraladı, ardından da otomobiline zarar verdi. `Kocamın peşini bırak metres´ diyerek hakaret ettiği de iddia edilen N.E. hakkında, şikayet üzerine `yaralama´, `mala zarar verme´ ve `hakaret´ suçlarından dava açıldı.
Kayseri 12´nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde görülen davanın karar duruşmasında N.E. hazır bulunurken, M.G. ise katılmadı. Sanık N.E. tahrik edildiğini belirterek, "Kocam ile mesajlaşmalarını gördüm. İş yerine konuşmaya gittim. `Defol buradan eşin ile muhatap ol´ dedi. Sonra ben de ona hakaret ettim. Bir anlık sinir ile `metres´ dedim. `Nasıl böyle bir şey yaparsın´ diyerek itekledim. Beni tahrik etti. Kocamın peşini bırakmasını istedim. Pişmanım" dedi.
Mahkeme hakimi, sanık N.E.´yi, `yaralama´ suçundan 75 gün adli gün karşılığı bin 500 TL para cezası, `mala zarar verme´ suçundan da yine 75 gün karşılığı bin 500 TL para cezası olmak üzere toplam 3 bin TL para cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN
2021-06-16 17:11:39
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