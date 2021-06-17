Normalleşme ile birlikte nikah sayıları arttı Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu: “Günlük 25-30 nikah kıyıyoruz”

1 Haziran’da başlayan normalleşme ile birlikte nikah salonlarının açılmasıyla, günlük kıyılan nikah sayısında da artış yaşandı. Günlük nikahlarda yoğunluğun çok fazla olmaya başladığını söyleyen Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu, “Günlük 2530 nikah kıyıyoruz” dedi.

Günlük kıyılan nikahların yanında akşamları salonlara da gittiklerini söyleyen Kocasinan Belediyesi Nikah Memuru Alper Çandıroğlu, “Normalleşmeden önce de bizim nikahlarımız devam ediyordu. Günde 510 arasında nikahlarımızı kıyıyorduk. Normalleşme ile beraber, yoğunluk çok fazla olmaya başladı. Şu anda günlük 2530 nikah kıyıyoruz, akşamları düğün salonlarında da 56 nikahımız oluyor. Normalde yarım saatte bir nikah alıyoruz ama şu anda yoğunluktan dolayı daha kısa sürelerde nikah almaya başladık. Olabildiğince vatandaşa yardımcı olmaya çalışıyoruz ve kimsenin günü aksamasın diye olabildiğince almaya çalışıyoruz” dedi.

Belediye önündeki parkta açık havada nikah kıymaya başladıklarını söyleyen Çandıroğlu, “Burada Mimarsinan Parkı içerisinde belediyemizin yapmış olduğu açık havada nikah salonu şeklinde bir oluşumumuz var. Burada sosyal mesafeye uygun şekilde çiftlerimizi alıyoruz. Pandemi sürecindeyiz ve normal olarak açık havada olmamız hem bizim için hem de gelen misafirlerimiz ve çiftimiz için daha iyi oluyor. Nikaha gelecek çiftler istedikleri tarihten önce gelsinler çünkü doluluk oranımız çok fazla. Nüfus cüzdanları ve fotoğrafları hazır olursa biz de burada olabildiğince kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz, işlemlerini de en kısa sürede bitirmeye çalışıyoruz. Aşağı yukarı 1520 dakika gibi bir sürede bütün işlemleri bitmiş oluyor” ifadelerini kullandı.

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