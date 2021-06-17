Yazarlar normalleşme sonrası okurları ile buluştu

Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği (ANASAMDER) yazarları, pandemi sonrasında gelen normalleşme ile okurları ile imza gününde buluştu.

Tarihi Hunat Medresesinde yapılan ve 3 gün sürecek imza gününün açılışına Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Kayseri Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan, Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği yönetimi ve üyeleri katıldı.

ANASEMDER Kurucu Üyesi Yüksel Kalkan imza günü ile ilgili yaptığı açıklamada, “ANASEMDER olarak 1.5 yıl önce kurduğumuz bir dernek. Derneğimizde yazarlar ve edebiyatçılar olduğu için, şiir günleri yapıyorduk ama sonrasında pandemi dolayısı ile kapandık. Daha sonra pandeminin ilk dönemi geçtikten sonra, bu günlerde havaların da iyi olacağını düşünerek bugün ANASEMDER yazarları ve Kayseri içerisinde bulunan diğer yazarları davet ettik. Bu davet ile bugün burada imza günü düzenliyoruz. Yazar arkadaşlarımızın da talepleri büyüktü ve yavaş yavaş da gelmeye başladılar. Kayseri’de kültür ve sanat camiasında bulunan insanlarımız, bizim derneğimize üye olan insanlar. Kendilerine de teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Kayseri’de şu an bulunduğumuz medrese daha önce okul olduğu için imza gününü burada yapmayı uygun gördük. Yazarlarımız pandemi döneminde birbirini hiç görmüyordu, şimdi normalleşme döneminde de birbirini görmüş oldular. Birlik ve beraberliği sağlamak için bizler de buradayız. ‘Oku’ Allah’ın emri ve biz de okumayı sevdiriyoruz ve devam ettireceğiz. Sergimiz de bugünden itibaren 3 gün sürecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.