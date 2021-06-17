Güreşçilerin Erciyes kampı sona erdi

Kayseri Güreş Eğitim Merkezi sporcularının Erciyes Kamp Eğitim Merkezinde gerçekleştirdikleri yüksek irtifa kampı sona erdi.

26 sporcu, Erciyes’te 12 günlük kondisyon ve yüksek irtifa kampının ardından Güreş Eğitim Merkezine döndüler. Yoğun bir kamp dönemi geçiren bir sporcumuz Dünya Şampiyonası Hazırlık Kampına, 6 sporcumuz ise eylül ayında gerçekleşecek olan Balkan Şampiyonası için hazırlanıyor.

Hazırlıklarla ilgili bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Büyük başarılara imza atarak bizleri gururlandıran sporcularımız yüksek irtifa kampını tamamlayarak şampiyona hazırlıklarına Güreş Eğitim Merkezinde devam ediyorlar. Bizlerde elimizden gelen desteği vererek sporcularımızın en iyi şekilde hazırlanması için çaba gösteriyoruz. Sporcularımıza ve antrenörlerine başarılar diliyorum” dedi.

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