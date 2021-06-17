Sporculardan Ali İhsan Kabakcı’ya teşekkür

Geçtiğimiz günlerde Erkilet’te çim hokeyi antrenmanı yapan sporcuları ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporculara malzeme gönderdi.

İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’nın gönderdiği spor malzemelerini alan sporcuların mutluluğu gözlerinden okundu. İl Müdürü Kabakçı'ya verdiği destek için teşekkür eden sporcular, ilk katılacakları müsabakada Kayseri’ye madalya ve kupayla döneceklerinin sözünü verdi.

Sporculara çanta gönderen İl Müdürü Kabakcı, “Spora ve sporcuya her daim destek verdiklerini ve destek vermeye devam edeceklerini belirterek, sporcularımızın daha iyi imkanlarda spor yaparak sağlıklı bir nesil yetiştirmek ve ülkemize madalyalar kazandırmaları için gayret gösteriyoruz” dedi.

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