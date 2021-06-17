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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sanatçılar Sokağı Kayserilileri bekliyor

İHA

Sanatçılar Sokağı Kayserilileri bekliyor

Tarihin eşsiz dokusuyla sanatın buluştuğu adres Sanatçılar Sokağı ziyaretçilerini beklerken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi sanatçıları desteklemek amacıyla Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00’de Kayseri Kalesi’nde akşam konserleri düzenleyecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi içerisinde faaliyet gösteren Sanatçılar Sokağı yeni dönemde ziyaretçilerini bekliyor. Kayserili sanatçılar yaptıkları birçok el emeği, göz nuru eserleri halkın beğenisine sunarken, halk ozanı Kul Mustafa da Sanatçılar Sokağı’nda davetlilere mini konserler veriyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu yapıldıktan sonra şehrin kültür sanat alanındaki en önemli merkezi olan tarihi Kayseri Kalesi içerisinde arkeoloji müzesi, konferans salonu, kültürsanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar, sanatçılar sokağı, sanat galerileri, açık oturma alanları, kafeler ve seyir alanları yer alıyor. Pek çok el sanatı ve sanatçısı ile kaleye renk katan Sanatçılar Sokağı’nda farklı dallardaki sanatçılar sanatlarını halk önünde sergileme imkânı da buluyor. Yaptığı tablet replikaları ile dikkat çeken Ali Akaryıl, Sanatçılar Sokağı’nın bir cazibe merkezi olacağını söyledi. Kültepe Kaniş Karum’da bulunan tabletlerin ve objelerin replikalarını burada sergilediklerini belirten Akaryıl, “Çivi yazısı diye geçiyor, yazının ve kültürün gelmesi ile ilgili tabletlerin replikalarını yapıyoruz. Kayseri halkı için Sanatçılar Sokağı gerçekten bir cazibe merkezi olabilir, halkımızı bekliyoruz, gelip, görsünler, Kültepe’mizi tanısınlar, Kültepe ile ilgili objelerimizi görsünler. Amacımız tanıtım, gelip okuyabilirler, bizim Kültepe değerimiz, kültürel bir varlığımız, sokağımızdan memnunuz” diye konuştu.

Kul Mustafa'dan mini konser
Sanatçılar Sokağı’nda hayranları ile buluşan Kayserili sanatçı, halk ozanı Âşık Kul Mustafa mahlaslı Mustafa Danacı da yaptığı açıklamada, “Sokağımız açılmış bulunmaktadır, hemşerilerimizi bekliyoruz. Burada Kayseri’mizin güzide sanatçılarını birebir görüp, dinleme ve tanışma imkânı bulursunuz. Bize bu imkânı veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç’a saygılar sunuyor, sokağımıza herkesi bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Kul Mustafa mini bir konser de vermeyi ihmal etmedi. Zaman zaman dinletiler ve konserler yaptıklarını ifade eden Günay Deringöl ise vatandaşları Sanatçılar Sokağı’na davet ederek, “Bize bu imkânı sağlayan Memduh başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar” dedi.
Deri işlemesi sanatı ile uğraşan Oğuzhan Özhan, doğal minarel taşlardan yapılan ürünleri Kayserililerin görmesini isterken, dekoratif boyama ve ev hediyeleri yapan Seyyit Burhanettin ise “Dönüşüm noktasında da yaptığımız işler var. Sanatçılar Sokağımız Kayseri için olması gereken bir şeydi ve çok güzel oldu, başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kayseri’nin tarihi yapısından dolayı ve Erciyes’in turizm merkezi olmasından dolayı Kayseri’ye dışarıdan gelenler fazla oluyor. Vatandaşlarımızı da buraya bekliyoruz, sokağımız hakikaten güzel, değişik etkinlikler, sanatsal faaliyetler var” şeklinde konuştu. Sanatçılar Sokağı’nda ahşap yapma ve alüminyum rölyef çalışmaları yapan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Adnan Büyükbaş da kentte böyle bir sokağın olmasının bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür işlerine bakan değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kayseri’de böyle bir sokağın olması bir ihtiyaçtı, inşallah zaman içerisinde daha da hem sanatçıların eserleriyle, hem saygıdeğer halkımızın ilgisiyle dolar. Sanat rağbet görmediği yerden kaçarmış, ilim gibi. İnşallah Kayserililer de hem sanata hem sanatçıya değer verdiklerini gösterirler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, sayın başkanımız Kayseri’de sanatçıların özel bir yeri olduğunu bilen bir başkanımız, aramızda kendisini de inşallah görürüz” diyerek Başkan Büyükkılıç’a ve ekibine teşekkür etti.
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü dördüncü sınıf öğrencisi Ahmet Aydemir ise Sanatçılar Sokağı’nda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Seramik ürünlerini kendi atölyemizde kendi imkânlarımızla sıfırdan inşa ediyoruz. Sanatçılar sokağında birçok sanatçı bulunuyor, bunlardan birisi de biz olduğumuz için çok şanslı hissediyoruz. Başkanımıza da bize bu şansı tanıdığı için çok teşekkür ederim, çok mutluyum. Yaptığım ürünlerle kendimi gösterebiliyorum, Kayseri’deki vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum.”
Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediyesi sanatçıları desteklemek amacıyla Kaleiçi etkinlikleri kapsamında Temmuz ve Ağustos ayları boyunca her Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20.00’de Kayseri Kalesi’nde akşam konserleri düzenleyecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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