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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler sınava Talas'ın kütüphanelerinde hazırlanıyor

İHA

Öğrenciler sınava Talas'ın kütüphanelerinde hazırlanıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan kütüphaneler, öğrencilerin vazgeçilmez adreslerinden olmaya devam ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başta olmak üzere sınava hazırlanan öğrenciler, hazırlıklarını kütüphanede yapıyor.
Talas Belediyesi’ne ait 7/24 Kütüphane ve Altıntepe Semt Kütüphanesi öğrencilerin sınava hazırlık döneminde en büyük yardımcısı konumunda. Yoğun bir şekilde kullanılan kütüphaneler, sınava hazırlanan öğrenciler tarafından da tam not aldı. Kütüphanede ders çalışan öğrenciler kendilerine çok yararlı bir ortam sağlandığını dile getirdi. Hizmetten duydukları memnuniyeti ifade eden öğrenciler Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Sınav sürecinde kütüphanelerin kendileri için çok iyi bir adres olduğunu söyleyen bir öğrenci ferah bir mekana sahip olan Altıntepe Semt Kütüphanesi’nin mahallelerinde hizmete açılmasından mutlu olduğunu ifade etti.
Sınava hazırlık sürecinin kütüphanede yürüten bir diğer öğrenci de her türlü imkanın sunulduğu kütüphaneleri kendilerine kazandıran Talas Belediyesi’ne teşekkür etti. Bir dönem boyunca 7/24 Kütüphane’de sınavlarına çalıştığını ifade eden bir öğrenci de kütüphane çalışanlarının kendilerine son derece ilgili davrandıklarına dikkat çekti. Talas’ta böyle bir kütüphane hizmetinin çok gerekli ve yerinde olduğunu ifade eden bir öğrenci de Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

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