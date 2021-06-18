Kayseri Serbest Bölge'de aşı merkezi kuruldu

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Kayseri Serbest Bölge'de covid19 aşı merkezi kuruldu.

Genel Müdür Mustafa Leba; Kayseri Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. ile İl Sağlık Müdürlüğü'nün ortak çalışması ile serbest bölge firmalarına ve çalışanlarına hizmet vermek için KAYSER A.Ş. Konferans Salonu'nda Covid19 aşılama merkezinin kurulduğunu söyledi.

Covid aşı vurulmak isteyen çalışanlar, aşı merkezine gelerek aşılarını oluyor.

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