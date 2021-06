Başkan Büyükkılıç'tan Millet Bahçesi'ne kütüphane müjdesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kütüphaneler şehri Kayseri’ye yakışacak yeni bir kütüphane projesini daha hayata geçiriyor. Büyükkılıç, Türkiye’nin en büyük millet bahçelerinden olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine devasa bir il hak kütüphanesi yapılacağının müjdesini verdi.

1 milyon 260 bin metrekare alan büyüklüğü ile dünyanın sayılı şehir parklarından birisi olacak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin aynı zamanda bir kültür bahçesi konumunda olmasına yönelik önemli bir proje daha hayata geçiriliyor. Bu kapsamda kütüphaneler şehri olma yolunda irade gösteren Kayseri’ye yeni bir kütüphane daha ekleneceğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine yapılacak il halk kütüphanesi temelinin yakın zamanda atılacağı bilgisini vererek, şunları söyledi:

“Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde her türlü ihtiyaca cevap verecek şekilde Kayseri’mize yakışır nitelikte bir il halk kütüphanesi inşa edeceğiz. Yakın zamanda temeli atılacak. Kütüphanemizde vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçları düşünüldü. Açıldığında Kayseri’mize, gelecek nesillerimize büyük katkı sağlayacak. Millet bahçemiz içerisinde hizmet verecek güzel bir kütüphane olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak gelecek nesillerimizin, gençlerimizin yanındayız. Geçtiğimiz yıl belediyemizin kütüphanelerinden yüz binlerce vatandaşımız faydalandı. Ödünç verdiğimiz kitap sayısı 260 bini buldu. Yeni il halk kütüphanesi ile bu hizmetlere devam edeceğimizi duyurmak istiyorum.”

Başkan Büyükkılıç, gençleri geleceğe hazırlamak için gayret gösterdiklerini ifade ederek, “Gençlerimizi geleceğe hazırlayacağız. Bunun gayretindeyiz. Gençlerin alnından öpüyorum. Onların, çağın gereklerine uygun, donanımlı olması bizim için çok önemli. Manevi değerleri bilen, vatanına, milletine, ailesine faydalı olan, manevi değerlerimize sahip çıkan nesiller yetiştirmeliyiz. Gelecek neslin başarılı, eğitimli, kaliteli, çağın gereklerini doğru okuyabilen, insanlığa değer katabilen bir nesil olabilmesi için her türlü imkânı hazırlıyoruz ve hazırlamaya da devam edeceğiz” diye konuştu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde yapılacak olan ve klasik kütüphane anlayışının dışında özel olarak tasarlanmış ortak buluşma alanlarının yer alacağı il halk kütüphanesinde, her türlü detaya yer verilecek. 5 bin 500 metrekarelik devasa kütüphane içerisinde çalışma salonu, internet salonu, çocuk ve bebek kütüphaneleri, çocuk etkinlik alanı, Mimar Sinan çizim ve müze salonu, kent kitaplığı, yetişkin ve gençler için özel okuma bölümleri, sergi salonu, görme engelliler için stüdyo, gazete arşivi, kafeterya, kitap satış ve 190 kişilik konferans salonu gibi bölümlerin yer alacağı il halk kütüphanesinde bölümler bakımından farklı yaş gruplarına özel alanların yanı sıra tüm kullanıcıların ortak olarak kullanabileceği kısımlar da bulunuyor.

