Kayserispor teknik heyeti sağlık kontrolünden geçti

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ve ekibi yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da yeni sezon öncesi kontroller başladı. 28 Haziran'da topbaşı yapacak olan SarıKırmızılı takımda teknik heyet dün özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Süper Lig 20212022 sezonu hazırlıkları için geri sayıma başlayan Hes Kablo Kayserispor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ve yardımcıları TFF kriterlerine uygun olarak sağlık kontrolünden geçirildi. Kayseri Acıbadem Hastanesi’nde gerçekleştirilen sağlık kontrolünde Teknik Direktör Yalçın Koşukavak, yardımcı antrenörler Sebahattin Yenilmez, Arda Tekin, Yağız Çekem, Ramazan Varlı, Serhan Erturhan, Uğur Kulaksız ve Mustafa Gedik ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrolleri ile tamamlandı.

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