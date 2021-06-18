Yabancı eğitmenlerden Melikgazi'ye ziyaret

Erciyes Koleji’nin de dahil olduğu Erasmus Sense projesi kapsamında Litvanya, Polonya ve Romanya'dan gelen eğitmenler Kayseri ziyaretleri kapsamında Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret ettiler.

Ziyaretle ilgili açıklama yapan Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Erciyes Kolejinin dahil olduğu bir proje için Litvanya, Polonya ve Romanya'dan Kayserimize gelen konuklarımız 5 gündür çeşitli etkinliklerle şehrimizdeler. Ziyarette, ülkeler arasında yürütülen eğitim projelerinin önemine değindik. Eğitim projeleri aynı zamanda toplumların birbirini tanıması açısından önemlidir. Sense projesi ve Türkiye hakkındaki görüşlerini paylaşan misafirlerimiz memnuniyetlerini de dile getirdiler. Barış ve huzur içinde yaşayabilmemiz için birbirimizden öğrenmemiz gereken şeyler olduğuna inanıyorum. Bence bu şekildeki projelerle kültürler arası dayanışma da ortaya çıkıyor. Kentimizdeki bu güzel ortam tüm dünyaya örnek teşkil oluşturmaktadır. Bu vesile ile projede emeği geçenleri kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca nazik ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.

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