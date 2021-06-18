Kayseri Gençlik Ve Spor İl Müdürü’nden Başkan Öztürk’e teşekkür

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete Yahyalı Kaymakamı Yunus Emre Altıner, AK Parti Yahyalı İlçe Başkanı Esat Türkmenoğlu, Yahyalı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serhat Tarlacı ve ARMADA Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Abdullah Necat Türkmenoğlu katıldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Esat Öztürk; “ İlçemizde sportif alanda çok güzel işler yapıldı. Yerköyspor Kulübü genç yetenekleri Türk Futboluna kazandırmak için Futbol Akademisi kurdu. ARMADA Kayak ve Snowboard Kulübü genç kayakçılar yetiştirmek için eğitimlere başladı. Raftingi ilçemizde sevdirmek ve sporcu yetiştirmek için belediyemiz güzel çalışmalar yaptı. Belediye olarak yapılan bu çalışmalara biz her zaman destekliyoruz. Ayrıca ilçemizi Bölgesel Amatör Lig’de temsil eden Yahyalıspor’a ve Amatör ligde temsil eden Yerköyspor’a da ayni ve nakdi yardımlar yapıyoruz. Ayrıca sporcularımızı seyahatlerinde rahat ettirmek için hayırsever desteğiyle bir otobüsü ilçemize kazandırdık. Hayırsever iş adamlarımıza buradan şükranlarımı sunuyorum. Gençlerimiz bizim için çok önemli. Onlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı kötülüklerden korumamız lazım. Bakanlığımız ve İl Müdürlüğümüzün destekleriyle onları kötülüklerden koruyacağız.” Diye konuştu.

Spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk’e teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da, “Biz, Gençlik ve Spor ailesi olarak başkanımızın spora ve sporcuya verdiği çok önemsiyoruz. Pandemi ile birlikte sporun ve hareketliliğin öne çıktığı bu dönemde ilçede spora büyük destek veren kaymakamımıza ve belediye başkanımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Yahyalı’da önemli adımlar atılıyor. Yerköyspor ’un akademik anlamda çalışmaları, ARMADA Spor kulübünün Kayak ve Snowboard ’da altyapı çalışmaları yürütmesi bizleri sevindiriyor. Ayrıca İlçe Spor Müdürlüğümüzün yaz spor okullarından birçok branşta eğitimler veriyor. Sporun çocuklarımızın gelişiminde etki ettiğini, spor kültürünün de Yahyalı görmemiz bizim destekleri artırmamıza destek oluyor. Yahyalı’da önemli bir altyapı çalışması ve spor kültürü var. Bizde bunu ilçe müdürlüğümüz ile birlikte tabana daha yayarak, branş çeşitliliğini artırarak yürüteceğiz. Bugün burada kaymakamımız ve belediye başkanımızın yaptığı çalışmalara katkı sağlamak için buradayız. Bu gördüğümüz tablo bizleri gerçekten memnun etti. Bizi daha da enerjik kıldı” diye konuştu.

Ziyaret, Yahyalı Şehir Stadı’ndaki Futbol Akademisi’nde eğitim alan genç yeteneklerle bir araya gelinmesi ve Yerköyspor Futbol Akademisi’nin antrenmanının izlenmesinin ardından sona erdi. Öte yandan, Kayserispor forması giyen Yahyalılı futbolcu İlhan Parlak’ta protokole eşlik etti.

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