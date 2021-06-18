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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

İHA

Kayseri’de uyuşturucu ticareti yapan 9 kişi tutuklandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından 15 Mayıs14 Haziran tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 9 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yaptığı operasyonlarda, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak', 'Uyuşturucu Madde BulundurmakKullanmak' ve 'Uyuşturucu Madde Kullanımı Kolaylaştırma veya Özendirme' suçlarından toplam 217 olayda 315 şahsa yasal işlem yapıldı. Haklarında işlem yapılan şahıslardan 4’ü Adli Kontrol neticesi serbest bırakılarak, 9’u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
Ayrıca 'Uyuşturucu Madde Ticareti yapmak, Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından yakalama müzekkeresi ile aranan 35 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 18’i ifadelerinden sonra mahkemece bırakılarak, 17’si ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yapılan operasyonlarda ise 388,03 gram metamfetamin, 927,32 gram sentetik kannobinoid, 43,74 gram esrar, 8,06 gram eroin, 8 adet ecstacy, 2,7 gram Afyon sakızı, 129 kök Hint keneviri, 377 adet sentetik hap, 2 adet tabanca, 1 adet tüfek, 7 adet dolu fişek, 11 adet uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 7 bin 450 TL ve 200 Euro para ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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