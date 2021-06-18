Kayseri’de 10 bin 54 araca cezai işlem uygulandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri tarafından 131 Mayıs tarihleri arasında yapılan uygulamalarda, 10 bin 54 araca cezai işlem uygulandı.
Trafik Denetleme ekiplerinin yaptığı uygulamalarda, 51 bin 348 araç kontrol edilerek, eksikliği görülen 10 bin 54 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildi. Ayrıca alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 75 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konularak, 616 araç çeşitli suçlardan trafikten men edildi.
Uygulama dönemi içerisinde 184’ü yaralamalı ve 191’i maddi hasarlı olmak üzere toplam 375 adet trafik kazası meydana gelmiş olup, kazalarda 247 kişi de yaralandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.