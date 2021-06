Başkan Büyükkılıç'tan 'Babalar Günü' mesajı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Babalar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Ailenin çınarı babaların Babalar Günü’nü tebrik ediyor, sağlık ve huzur diliyorum. Bir babayı, bir anneyi sadece bir güne sığdıramayız, her gün onlara değerlerini, kıymetlerini gösterelim” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanan Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Büyükkılıç mesajında, ailede ve dolayısıyla toplumda babanın önemini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, bir babanın, bir annenin sadece bir güne sığdırılamayacağını ifade ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Babalar, toplumumuzu oluşturan ailenin adeta çınarıdır. 'Baba' kelimesi dudaktan dökülür dökülmez insanın içini güven, cesaret ve huzur kaplar. Baba ailesini gözetir, korur, çekip çevirir, hanımına yoldaş, çocuklarına arkadaş olur. Babanın aile üzerinde adeta bir çınar ağacının gölgesi gibi durumu vardır. Ana gibi, baba da aile için, dolayısıyla toplum için hayati bir önem taşır. Bir babayı, bir anneyi sadece bir güne sığdıramayız, onlara sadece bir gün ‘iyi ki varsın’ diyemeyiz, her gün onlara değerlerini, kıymetlerini gösterelim. Evlat hasreti çeken babalarımız, Allah sizlere de o duyguyu bir an önce nasip etsin. Ayrıca evladını kaybetmiş babalarımız, babası hayatta olmayan evlatlarımız ve en önemlisi bu cennet vatan uğruna evlatlarını şehit veren babalarımız, bugün onları da unutmayalım. Bu vesile ile başta şehitlerimizin babaları olmak üzere emektar, değerli babalarımızın Babalar Günü’nü tebrik ediyorum, büyük babalarımızın ellerinden öpüyorum. Onlara sağlıklı, huzurlu uzun ömürler diliyor, ebediyete uğurlanan tüm babalara da Allah’tan rahmet diliyorum.”

