Büyükşehir Haziran Ayı Meclisi ikinci birleşimi yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında gerçekleştirildi. 7 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda meclis üyelerine Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin fonksiyonları ile ilgili sunum yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı’nın ikinci birleşimi birinci oturumu, Kadir Has Kongre ve Kültür Merkezi’nde korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında yapılan toplantıda, 7 gündem maddesi müzakere edilerek, karara bağlandı. Meclis toplantısında gündem maddeleri ile ilgili meclis üyelerinin görüşleri de alındı. Savruk, İmar ve Bayındırlık Komisyon raporlarının görüşülerek meclise getirilen konuların ele alındığı toplantının hayırlara vesile olmasını diledi. Savruk ayrıca meclise katılamayan Başkan Büyükkılıç’ın tüm meclis üyelerine selamlarını iletti.

Toplantının sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, halen yapımı devam etmekte olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Millet Bahçesi’nin 1 milyon 260 bin metrekarelik alanı ile Türkiye’nin en büyük millet bahçesi olacağını belirten Elcuman, proje inşaatının yüzde 36’sının tamamlandığını ifade ederek, meclis üyelerine millet bahçesinin fonksiyonları ile ilgili bir sunum yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.