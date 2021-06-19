

Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, İstanbul ve Ankara'da CHP'li belediyelerin göreve geldikten sonra çok sayıda kişiyi işten çıkardığını belirterek, "'İşçi arkadaşları işinden eden namussuzdur, şerefsizdir' dediler. Peki sonra ne oldu? İstanbul'da Hizmet-İş Sendikası´ndan aldım, 11 bin 706 kişiyi işinden ettiler. Ankara'da epeyce kişi işten atıldı. Tam rakam alamadım. 2 sene içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatılan işçi sayısı 18 bin kişi. Ankara'da ise 4 bin 500 kişi" dedi.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı istişare toplantısı Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, yerel yönetimler başkan yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve bürokratlar katıldı.

Toplantıda konuşan Mehmet Özhaseki, CHP'li büyükşehir belediyelerinin yerel yönetimlerini eleştirdi. Özhaseki, "Kim ne derse desin belediyecilikte rakibimiz yok. Evet Ankara, İstanbul, Mersin ve Adana gibi şehirlerde rakibimiz olan parti o belediyeleri kazanınca bir havaya girdiler. Özgüven patlaması yaşıyorlar. Ancak biz de artık onların foyalarını yavaş yavaş açığa çıkarmaya başlıyoruz. 2 sene sabrettik. Ağzımızı açmadık. Şimdi söylemeye başlayacağız. Zerre miktarda hizmet ettikleri yok. Taş üstüne taş koydukları yok. Algı operasyonu çekerek devam ediyorlar. Biz yine kendi kendimizle yarışarak işimize bakıyoruz" dedi.

'ALGI OPERASYONU ÇEKMEKTE ÜSTLERİNE YOK'

AK Partili belediyelerin seçimlerde başarılı olduğunu kaydeden Özheseki, "Hiçbir hizmet üretmediler. Bu konuda becerileri de yok. Ancak algı operasyonu çekmekte üstlerine yok. Bu konuda alkışı hak ediyorlar. Ajanslarla çalışıyorlar. Olmayan bir şeyi olmuş gibi, yapılmayan bir şeyi yapıyormuş gibi, çalışmadıkları halde çalışıyor gibi hareket ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisinin zaten genel siyaseti bu. Bolca bir yalan üzerine oturmuş politikayı izlemeye devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

'ARKADAŞLARIMIZ 2 BİN 179 TEKLİFTEN SADECE 60'INA HAYIR DEMİŞLER'

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini eleştiren Özhaseki, "Şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen adaylar var. Yani adamları Ankara, İstanbul kesmiyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşuluyor. Peki yaptıkları bir şey var mı? Yok. Ne yapıyorlar? Algı yapıyorlar. İstanbul'da geçen ay aldığım rakamı söylüyorum. İstanbul meclisine 2 bin 179 teklif götürmüş. Hani 'önümüzü kesiyorlar, AK Parti mecliste çoğunlukta' diyorlar ya arkadaşlarımız bu tekliflerin yüzde 98'ine 'evet' demişler. Sadece yüzde 2'sine 'hayır' demişler. Hayır dedikleri işler de yanlış işler. Evrak hazırlamayı bilmiyorlar. Ya da yeşil alan talan etmek için fikir beyan ediyorlar. Bizim arkadaşlarımız 'hayır' diyor. 2 bin 179 tekliften sadece 60'ına hayır demişler. Ankara Büyükşehir Belediyesi´nde de ne kadar istek varsa bizim arkadaşlarımız yüzde 97'sine evet demişler. Cumhuriyet Halk Partisi halen çıkıyor 'AK Parti önümüzü kesiyor' diyor. El insaf ya. Haklı bir şeyleri varsa yarın söylesinler bizde arkalarında duracağız" şeklinde konuştu.

'İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE İŞE BAŞLATILAN İŞÇİ SAYISI 18 BİN'

CHP'li belediyelerin göreve geldikten sonra çok sayıda işçiyi işten çıkardığını söyleyen Özhaseki şöyle konuştu:

"'Kimseyi işinden etmeyeceğiz' dediler. 'Arkadaşların alın teri' dediler. 'İşçi arkadaşları işinden eden namussuzdur, şerefsizdir' dediler. Peki sonra ne oldu? İstanbul'da Hizmet-İş sendikasından aldım, 11 bin 706 kişiyi işinden ettiler. Ankara'da epeyce kişi işten atıldı. Tam rakam alamadım. 11 bin 706 kişiyi atınca belki 'çok kalabalık personel var, yetişmiyor maaşlar ne yapalım? Doldurmuşlar adamları, bizde attık' diyebilirler. Fakat 2 sene içinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlatılan işçi sayısı 18 bin kişi. Ankara'da ise, 4 bin 500 kişi. Klasik Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği aynen devam ediyor. Asla hizmet üretmiyorlar. Cumhuriyet Halk Partililer toplantılarında şöyle diyorlar: 'Elbette adam alacağız ama oranımız var. Koalisyon kurduk ya' deniliyor. Kiminle? HDP ve vesaire. Yüzde 35 Cumhuriyet Halk Partili olacak. İşte yüzde 15 İYİ Partili olacak. Öbür taraf adını söylemeye utandıkları ama destek içinde her zaman el altından görüştükleri Anayasa taslağı, bakanlık pazarlığı yaptıkları HDP var. Ne yazık ki böyle. Bizi hiç şaşırtmıyor."DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ

2021-06-19 14:11:49



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