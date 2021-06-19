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AK Parti’li Özhaseki: “CHP’li belediyelerin taş üstüne taş koydukları yok. Algı operasyonu çekerek devam ediyorlar” AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Kim ne dersin belediyecilikte rakibimiz yok”

İHA

AK Parti’li Özhaseki: “CHP’li belediyelerin taş üstüne taş koydukları yok. Algı operasyonu çekerek devam ediyorlar” AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Kim ne dersin belediyecilikte rakibimiz yok”

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yönetiminde olan belediyelerin taş üstüne taş koymadıklarını ve algı yaptıklarını söyleyerek, “Kim ne dersin belediyecilikte rakibimiz yok” dedi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın organize ettiği AK Parti Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Erciyes’te düzenlenen toplantıya, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Balıkesir, Denizli, Erzurum, Gaziantep, Malatya, Ordu, Trabzon, Samsun ve Şanlıurfa Belediye Başkanları, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve ilçe belediye başkanları katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’miz 1 milyon 450 bin nüfusu ve 16 tane ilçesiyle Anadolu’nun ortasında 3’üncü büyük nüfusa sahip olan önemli bir ticaret ve sanayi merkezidir. Son süreçte de her ilde olduğu gibi bizlerde çabalıyoruz. ‘Ticaret ve sanayi yetmez’ diyoruz. Bunun yanında turizminde, gastronominin de merkezi olsun diye yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Yerel yönetimler tarihinde 1994 yılı unutulmayacak bir yıldır”
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de, “Türk siyasi hayatında dönüm noktaları vardır. Bu dönüm noktalarından birisi, 1946’da çok partili sisteme geçiştir. Bu iz vurmuştur, hiçbir şekilde de silinmez. Belediyecilik ve yerel yönetimler tarihinde de 1994 yılı asla unutulacak bir yıl değildir. Öncesine ait baktığımız zaman sağdan veya soldan gelen bütün partiler için geçerli, kendilerine has bir düzen ve hizmetin çok ön planda olmadığı, özellikle sol belediyelerin iş başına gelince katı ideolojik bir yapıyla orada kafalarındaki dünya düzenine gitmek için belediyeleri bir araç olarak kullandıklarını görebiliriz. İçeriye militan doldururlar, onlar eylemden eyleme koşarlar, kurtarılmış mahalleler oluştururlar ve sırtlarını da kamuya yasladıkları için her zaman kollanmış vaziyettedirler. Bunu 94 öncesinde çok gördük. O dönemde hizmet ön planda olmadığı için çöp dağlarının oluştuğu, hatta bunları patlayıp insanların öldüğü, suların akmadığı, ‘benim partime oy vermiyorlar’ diyerek cezalandırılan mahallelerin olduğu dönemleri de çok iyi biliyoruz. Çok şükür, 1994 yılı ile birlikte Cumhurbaşkanımızın İstanbul’da, bizlerin de Anadolu’nun değişik kentlerinde iş başına geldiği ortamda ‘biz hizmet belediyeciliği yapacağız. Kimseyi ayırmayacağız. Sadece hizmet edeceğiz’ diyerek iş başına geldik. Bu sözümüze sadık kaldık ve bugüne kadar da aynı şekilde hizmet belediyeciliğine de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.
‘Kim ne dersin belediyecilikte rakibimiz yok’ yok Özhasei, “Ankara, İstanbul, Mersin ve Adana gibi bir takım büyükşehirlerde rakibimiz olan bir parti o belediye başkanlıklarını kazanınca bir havaya girdiler, bir özgüven patlaması yaşıyorlar. Bizde de yavaş yavaş onların foyalarını açığa çıkarmaya başlıyoruz. 2 sene sabrettik, ağzımızı açmadık, şimdi söylemeye başlayacağız. Zerre miktar hizmet ettikleri yok. Taş üstüne taş koydukları yok. Algı operasyonu çekerek devam ediyorlar. Biz yine kendi işimize bakıyoruz. Bütün bu aşamaları belediyecilikte bire bir AK Partili belediyeler olarak kendi kendimize yarışarak yapıyoruz. Bizim misyonumuza sahip olan arkadaşlarda, yıllarca başarılı oldular. 1984’tye Ana Vatanlı belediyeler geldiler, 1989 geldiğinde neredeyse tamamı kaybetti. 1989’da sol ağırlık belediyeler geldi, onlarda 1994 seçimleri geldiği zaman bırakıp gittiler. Çünkü belediyecilik zor bir iş. Kaynaklar az, insanlar çok beklenti içinde Bunları verebilmek için önce o işi sevmek lazım. Çok şükür biz o belediyeler gibi partilerini rezil eden belediye başkanları gibi olmadık, biz kendi partimizi iktidara taşıdık. Bugün içinde iyi bir noktadayız. Ne yazık ki, bizim dışımızda Cumhuriyet Halk Partisi ise böyle bir siyaset izlemekten çok uzak bir vaziyette belediyeciliğe devam ediyorlar” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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