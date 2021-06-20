Erciyes’te Halat çekme şampiyonası yapıldı

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

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Erciyes Bike Park Açılış Oyunları ve Halat Federasyonu tarafından düzenlenen Halat Çekme Şampiyonası büyük ilgi gördü.

Şampiyonanın açılış yarışında Kayseri Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı rakip olarak yarıştı. Ardından halat çekme yarışlarına büyük ilgi gösteren vatandaşlar da aileleriyle birlikte yarıştılar.

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