Başkanlar Kadim Kent Kayseri’ye hayran kaldı

Kayseri’de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler İstişare Toplantısı’na katılan ve aralarında Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları ile üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu Gaziantep, Samsun, Ordu, Trabzon, Şanlıurfa, Erzurum, Balıkesir, Denizli ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanları, farklı medeniyetleri bağrında barındıran Kadim Kent Kayseri’den hayranlıkla ayrıldı. Şehir turu da yaparak şehri yakından tanıma fırsatı bulan konuk başkanlar, Kayseri ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

Tarihi ve kültürel geçmişiyle geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlenen ve dört bir yanından adeta tarih fışkıran Kayseri, 3 gün süren ve yerel yönetimler açısından özel önem taşıyan toplantılara ev sahipliği yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin başkanlığında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ev sahipliğinde Cuma günü Kayseri’ye gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcıları ve belediyelerin genel sekreterleri dahil üst düzey yöneticiler 3 gün boyunca önemli toplantılar gerçekleştirdi, şehri yakından tanıma fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, büyüyen ve gelişen Kayseri’de yerel yönetim çalışmalarını kapsamlı bir şekilde konuklarına aktarırken, özellikle yerel yönetimler yasası kapsamında önemli görüş alış verişinde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç’ın yakından ilgilendiği konuklar, Kayseri’nin incisi, Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulunup, teleferikle zirveye çıktılar. 9 farklı ilden gelen misafirlere, gastronomi merkezi olma yolunda ilerleyen Kayseri’nin mutfak kültürünün zenginliği olan yerel ve yöresel yemeklerden de ikram edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Erciyes Master Planı kapsamında Erciyes’in 12 ay aktif bir şekilde değerlendirilebilmesine yönelik projelendirilen Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’ni gezen başkanlar, burada penaltı atışı yapmayı da ihmal etmediler.

Ticareti, endüstrisi, sağlığı, gastronomisi, turizmi, tarihi ve doğa güzellikleriyle bir cazibe merkezi olan Kayseri’yi daha yakından tanıma fırsatı bulan misafirler, Anadolu'daki ilk tıp fakültesi olarak bilinen Gevher Nesibe Medresesi’ndeki Selçuklu Müzesi’ni ziyaret ettiler. Ardından Hititler, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine damga vuran ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür ve sanat merkezine dönüştürülen tarihi Kayseri Kalesi’nde incelemelerde bulunan misafirler, KAYMEK tarafından açılan el emeği, göz nuru eserlerin yer aldığı sergiyi gezdiler.

Büyükşehir Belediyesi Mehteran ekibinin konserini de vatandaşlarla birlikte keyifle dinleyen Başkanlar, Sanatçılar Sokağı’nı da ilgiyle inceleyerek kültür ve sanat dolu dakikalar yaşadı.

Başkanlara, Başkan Büyükkılıç tarafından Kayserispor Store’dan forma hediye edilirken, pastırma ve sucuğun anavatanı olan kentte esnaf ziyaret edilip, anavatanında pastırma ve sucuk ikram edildi.

Ayrıca başkanlar, 3 günlük dolu dolu Kayseri ziyareti ile ilgili görüşlerini aktardılar. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın tecrübesi ve birikimi ile Kayseri’nin yaşam kalitesi için büyük gayret gösterdiğini belirtti. Kayseri’de yerel yönetim anlayışına övgüler yağdıran Şahin, şöyle konuştu:

“Kayseri’ye geldiğimiz zaman belediyeciliğin geldiği noktayı gösteriyor. 1994 yılında cumhurbaşkanımızın başlattığı yerel yönetim anlayışının nasıl taçlandığını, nasıl sürdürülebilir kıldığını, bir medeniyet, tarih, ticaret şehri olan Kayseri’nin nasıl bir turizm şehrine, nasıl farklı bir yerel kalkınmanın ana mimarına dönüştüğünü görüyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başkanımızın da büyük bir tecrübesi var, hem parlamento tecrübesi, hem ilçe belediye başkanlığı, oradan aldığı tecrübe ile büyükşehir vizyonu ile Kayseri için, Kayserililer için, Kayseri’nin yaşam kalitesi için büyük bir gayret gösterdiğine şahit oluyoruz. Bütün ekibini tebrik ediyorum, Kayseri halkını da sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.”

Kayseri’ye daha önce de geldiğini ve her geldiğinde başka bir eserle karşılaştığını anlatan Başkan Şahin, “Zaten Erciyes, bir dağın, bir turizme nasıl dönüştüğünü, bir şehir ekonomisine nasıl dönüştüğünü gösteren büyük bir oluşumdur. Oradan alınacak o kadar çok ders var ki, kapasitesine baktığımız zaman, Kayseri’ye gelen turistlere baktığımız zaman şehir ekonomisi için büyük ilham veriyor. Kayseri’de çok özel ürünler var, bambaşka bir Kayseri lezzeti var, başkanımız mutfak sanatları merkezi açıyor, uluslararası alana tanıtıyor. Lezzet muhteşem, sunum muhteşem, mutfağı sanata dönüştüren bir alt yapı var, tebrik ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kayseri’den örnek alınacak çok şey olduğunu ve çok etkilendiğini ifade eden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da, “Burada çok güzel işler yapılmış ve istikrarın ne güzel sonuçlar doğurabileceğini gördük. Gerçekten çok güzel hizmetler yapmışlar, Kayseri adına Türkiye’ye kattıkları değerden dolayı teşekkür ederim. Etkilenmemek mümkün değil, Kayseri’ye önceden de defalarca gelmiştim, çok etkilendim, örnek aldığımız çok şey var” dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, Kayseri’nin Türkiye için bir şans olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Daha önce Kayseri’de yaşamıştım, ilk noterliğime İncesu ilçesinde başlamıştım. Kayseri bir medeniyet şehri, kendini geliştirmiş bir şehir. Burada bu toplantının olması da ayrı bir değer taşıyor. Kayseri’den alacağımız, öğreneceğimiz, Şanlıurfa’mıza taşıyacağımız çok değerler var. Ayrıca Kayseri’nin insanını yakından tanıdık, hayırsever, çalışkan ve yatırım düşünen insanlar. Bu şehir benim nazarımda mutlu bir şehir. Mehmet Özhaseki bakanımız öncülüğünde bir toplantı düzenledik, Özhaseki bakanımız da Kayseri’ye büyük değerler katmış. Şunu da ifade edeyim, Kayseri ticareti ile tanınan şehir ama çok güzel siyasetçiler yetiştirmiş, bunu da görüyoruz, demek ki birbirini tamamlıyor. Kayseri’nin yolunun açık olmasını diliyor, Türkiye için bir şans olduğunu düşünüyoruz.”

Kayseri’nin imrenilecek bir şehir olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, “Kayserimiz gerçekten imrenilecek bir şehrimiz, üreten, çalışkan insanların olduğu şehir. Kayseri örnek şehirciliğin yapıldığı yerlerden birisi, çok güzel eserler var. Yapılmış, güzel icraat ve yatırımlar var. Başta Mehmet Özhaseki olmak üzere, önceki ve sonraki belediye başkanlarımızın emekleri var, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Zolan, Kayseri’nin hem bölgesinde hem ülkede parlayan bir yıldız ve ideal bir şehir olduğunu vurgulayarak, “Kayseri gerçekten parlayan bir yıldız, hem bölgesinde hem ülkemizde çok güzel bir şehir, ideal bir şehir halindedir. Erciyes, ülkemizin kayak turizmi anlamında göz bebeklerinden birisi, büyükşehir belediyemiz çok güzel yatırımlar yapmış. Yerinde görmek anlamında da bu toplantılar çok yerinde. Kayseri’de yerinde görülecek örneklerden birisi, bunlardan çok fayda elde edeceğiz, sağ olsunlar güzel bir ev sahipliği yaptılar, Sayın bakanımız Mehmet Özhaseki beye ve değerli Memduh Büyükkılıç başkanımıza çok teşekkür ediyorum, Kayseri’nin yolu açık olsun” ifadelerini kullandı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Kayseri’nin çok sevdiği bir şehir olduğunu, daha evvel Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı iken Yamula Barajı’na doğalgaz gelmesi gibi bütün çalışmalara bakan olarak katıldığını hatırlatarak, “Şimdi şehirdeki değişiklikler muhteşem, Özhaseki beyin, Memduh beyin yaptığı çalışmalar harikulade, çok etkilendik. Hem gurur duyduk, hem de güzel çalışmaları örnek alacak şekilde inceledik, çok sevdiğimiz şehirden, çok mutlu ayrıldık. Kayseri kadim bir şehir, 6 bin senelik geçmişi var, her yönüyle örnek şehir, ticaretin, sanatın merkezi, tek kelimeyle muhteşem” şeklinde konuştu.

Kayseri’de yapılan hizmetlerin tebrike şayan bir durum olduğunu söyleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kayseri ile Erzurum’un Selçuklu şehirleri olduğunu, aynı değerlere sahip iki belediye olarak gördüklerini belirterek, “Şehirde AK Partili belediyelerin neler yaptığını zevkle geziyor, izliyoruz. Hakikaten tebrike şayan bir durum, çok güzel bir kent, hem bir tarih, kültür kenti, hem kayak şehri, kış şehri, aynı zamanda sanayi şehri, tarım ve hayvancılık şehri olarak da biliyoruz. Kayseri’mizin sanayileşme, ihracat, tarih, kültür, sanat ve spor şehri olma yolunda önemli adımlar attığını görüyoruz” dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kayseri’nin belediyecilik ve hizmetler bakımından rol model olabilecek güzel bir şehir olduğunun altını çizerek, “Kayseri’yi gördüğümüzde temiz bir şehir, bakımlı bir şehir, belediyecilik hizmetleri bakımından güzel hizmetler almış bir şehir. Memduh başkanımıza ve ondan önceki belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Kayseri tarih itibariyle kadim bir şehirdir. Malatya ile de hukuku olan bir şehirdir. Melikgaziler, Battalgaziler, Hasangaziler, Hüseyingaziler, Anadolu’yu anayurt yapma sürecini birlikte takip etmişlerdir” diyerek, Kayseri ile Malatya’yı kültür ve sosyal birliktelik olarak yakın bulduğunu söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kayseri’nin kadim bir şehir olduğunu, özellikle yerel yönetimlerde şehircilik, kültür, çevre ve alt yapıda birçok örnek çalışmalara imza atmış bir şehir olduğunu söyledi. Kayseri’nin iyi motivasyonu olduğunu anlatan Demir, “Kayseri, Türkiye’miz için hem sanayi, hem ticarette birçok alanda örnek olan bir şehir. Kayseri’nin iyi bir motivasyonu var. Erciyes çok önemli, Kayseri turizm alanında çok yaygın, çok etkin bir potansiyeli var. Sahamızı gezdik, futbol takımlarının kamp yaptığı bir şehir haline döndü. Bu konu ile ilgili dünyada en iyi lokasyonlardan birisi Erciyes, Kayseri gelişmesine emin adımlarla ilerliyor” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise Kayseri ziyareti ile ilgili duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Her geldiğimizde kalbimizin, gönlümüzün huzurla dolduğu bir şehir burası, eşimle beraber geldik, istişare toplantısının yanı sıra şehri kısmen yaşama imkânı bulduk. Memduh başkanımızın misafirperverliği dillere destan, kendisine de çok yakışıyor. Farklı mekânlarda Kayseri mutfağını deneyimleme imkânı bulduk, zengin mutfağı olduğuna şahit olduk, etkilendik. Kayseri’nin alt yapısı, üst yapısı, yerel yönetimler anlamında şehrin son durumu göz kamaştırıcı, bende de hayranlık uyandırdı, kendi şehrimde de uygulamak üzere örnek aldığım bazı özel çalışmaları da gördüm. Çok güzel bir şehir olarak hafızalarımıza kazındı.”

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