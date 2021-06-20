Hurdalıkta çıkan yangında iş makinesi ve kamyonet kül oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hurdalıkta çıkan yangında iş makinesi ve kamyonet kül oldu

İHA

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangında içeride bulunan iş makinesi ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Hurdalıkta çıkan yangında iş makinesi ve kamyonet kül oldu

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir hurdalıkta çıkan yangında içeride bulunan iş makinesi ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Şeker Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 6109. Sokak üzerinde bir hurdalıkta meydana gelen olayda iş makinesinin aküsünden kaynaklı yangın çıktı. İş makinesindeki yangın kısa sürede içeride bulunan hurda yüklü kamyonete de sıçradı. Hurdalıktan dumanların yükseldiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde yaralı olmadığı belirlendi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, hurdalıkta bulunan iş makinesi ve kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gölete düşüp ağır yaralanan adam kurtarılamadı
YEREL HABERLER Gölete düşüp ağır yaralanan adam kurtarılamadı
Kazada yıkılan duvarın altında kalan 8 yaşındaki çocuk yaralandı
YEREL HABERLER Kazada yıkılan duvarın altında kalan 8 yaşındaki ...
Gölete düşen 47 yaşındaki adam ağır yaralandı
YEREL HABERLER Gölete düşen 47 yaşındaki adam ağır yaralandı
6 yaşındaki şehit oğlundan babasına duygulandıran mektup
YEREL HABERLER 6 yaşındaki şehit oğlundan babasına duygulandıran ...
SOCAR Türkiye grup şirketlerine 3 ödül birden
YEREL HABERLER SOCAR Türkiye grup şirketlerine 3 ödül birden
Erciyes'te 2021 Bisiklet Sezonu eğlenceli oyunlar ile açıldı
YEREL HABERLER Erciyes'te 2021 Bisiklet Sezonu eğlenceli oyunlar ile ...
Başkan Palancıoğlu'ndan babalar günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu'ndan babalar günü mesajı
Başkan Çolakbayrakdar: “Yenilenen mahallelerle, Kocasinan’ı güzelleştiriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çolakbayrakdar: “Yenilenen mahallelerle, ...
Germir’de güzel bir hizmet daha yakında hayata geçiyor
YEREL HABERLER Germir’de güzel bir hizmet daha yakında hayata ...
Melikgazi'de çöp konteynerleri ve sepetleri yenileniyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de çöp konteynerleri ve sepetleri ...
Kayseri'de hedef 870 bin aşı Vali Günaydın: “Hedef kitlemizin yarısından fazlasını aşıladık”
YEREL HABERLER Kayseri'de hedef 870 bin aşı Vali Günaydın: “Hedef ...
Başkanlar Kadim Kent Kayseri’ye hayran kaldı
YEREL HABERLER Başkanlar Kadim Kent Kayseri’ye hayran kaldı
Kayseri Valisi: İlk aşısını olanların sayısı 450 bine yaklaştı
YEREL HABERLER Kayseri Valisi: İlk aşısını olanların sayısı 450 bine ...
Grup Avenir’dan 2021 yılının yeni projesi ‘Gesi Bağları 120’ Grup Avenir Satış ve Pazarlama Müdürü Serap Karabulut: “Sosyal hayatın önemini düşünerek projelerimizi tasarlıyoruz”
YEREL HABERLER Grup Avenir’dan 2021 yılının yeni projesi ‘Gesi ...
(ÖZEL) Çiftçi kadınlar yeni projeleri ile pandemide de üretmeye devam ediyor KAÇEM Başkan Yardımcısı Şükran Başdoğan: “Biz kadın çiftçiler olarak hiç durmadan tarlada çalışmaya devam ettik” “İnsanların güvenli ve organik ürünlere ulaşmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çiftçi kadınlar yeni projeleri ile pandemide ...
Ali İhsan Kabakcı: “Heyecanla bekliyoruz”
YEREL HABERLER Ali İhsan Kabakcı: “Heyecanla bekliyoruz”
İki grup arasında silahlı kavga: 3´ü ağır 5 yaralı
YEREL HABERLER İki grup arasında silahlı kavga: 3´ü ağır 5 yaralı
Talas’ta babalar günü uçurtma şenliği ile kutlandı
YEREL HABERLER Talas’ta babalar günü uçurtma şenliği ile kutlandı
Erciyes Bike Park açılış oyunları ile başladı
YEREL HABERLER Erciyes Bike Park açılış oyunları ile başladı
Erciyes’te Halat çekme şampiyonası yapıldı
YEREL HABERLER Erciyes’te Halat çekme şampiyonası yapıldı
Spor AŞ Babalar Günü’nü unutmadı Babalar, çocuklarıyla beraber bisiklet turu attı
YEREL HABERLER Spor AŞ Babalar Günü’nü unutmadı Babalar, ...
Yeşilhisar'da mevsimlik tarım işçileri aşılandı Başhekim Çöl: "Covid-19'u ancak aşı olarak yenebiliriz"
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da mevsimlik tarım işçileri ...
Kayseri'de aşıda yeni rekor: 27 bin 748
YEREL HABERLER Kayseri'de aşıda yeni rekor: 27 bin 748
Yeşilhisar'da mevsimlik tarım işçileri aşılandı Başhekim Çöl: "Covid-19'u ancak aşı olarak yenebiliriz"
YEREL HABERLER Yeşilhisar'da mevsimlik tarım işçileri ...