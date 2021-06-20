Kazada yıkılan duvarın altında kalan 8 yaşındaki çocuk yaralandı

"Karadeniz ve Ege de tehlikede"

10 bin dolar alan siyasetçi tartışması! Soylu o ismi savcılığa bildirecek

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin savrularak çarptığı duvarın altında kalan 8 yaşındaki bir çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Mahallesi Gürleyen Cadde üzerinde meydana gelen kazada M.H.D. (24) idaresindeki 38 GU 039 plakalı Hyundai marka otomobil ile Ö.Ö. (19) idaresindeki 38 KP 594 plakalı TOFAŞ otomobil kaza yaptı. Kazanın etkisiyle savrulan 38 KP 594 plakalı otomobil, bir apartmanın bahçe duvarına çarptı. Kaza esnasında bahçede oyun oynayan A.A.(8), yıkılan duvarın altında kalarak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Duvarın altından çıkarılan yaralı çocuk, sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.