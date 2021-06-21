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Büyükşehir Belediyesi 5'inci Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı

İHA

Büyükşehir Belediyesi 5'inci Hikaye Yarışması'nın sonuçları açıklandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen hikâye yarışmasının sonuçları açıklandı. Yarışmada birinciliği ‘Son Kahve’ adlı hikâyesi ile Nur Bingöl kazandı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi örnek şehircilik hizmetlerinin yanı sıra, kültürel faaliyetleri hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda her yıl geleneksel olarak düzenlenen hikâye yarışmasının kazananları belli oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından okuryazarlığa destek olmak ve teşvik etmek adına beşincisi düzenlenen hikâye yarışmasına 1877 hikâye katıldı. Yarışmanın sonucu jüri üyelerinin de katıldığı toplantı ile duyuruldu. Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atabey Kılıç, Prof Dr. Mehmet Narlı, Hikâyeci Yazar Necip Tosun, Hikâyeci Yazar Cemal Şakar, Hikâyeci Yazar Güray Süngü, Hikâyeci Yazar Abdullah Harmancı, Hikâyeci Yazar Nurkal Kumsuz ve Hikâyeci Yazar Hüdaverdi Aydoğdu katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri’nin kültür hayatında da marka bir şehir olduğunu ifade ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak, şehri geliştirmek için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Yaşanılabilir kentler arasında en iyi seviyeye gelebilmek için her alanda çalışmalar yaparken, kültürel, sportif, çalışmalara da imza atmaktayız. Kale içerisinde daha çok sanatsal, kültürel faaliyetlerin yanında birçok sosyal etkinlikler yapacağız. İnşallah yaz dolu dolu geçecek" dedi. Jürinin titiz bir çalışma yürüttüğünü kaydeden ve yarışma sonuçlarını açıklayan Öztürk, birinciliği ‘Son Kahve’ adlı hikâyesi ile Nur Bingöl’ün kazandığını, Harun Doğruyol’un ‘Takım Elbise’ adlı hikâyesiyle ikinci, ‘Hiiiiç’ adlı hikâyesiyle de Şule Keleşoğlu’nun üçüncülüğü elde ettiğini belirtti. Mansiyon ödüllerinin sahipleri ise şunlar oldu;
“Bekir GölGün Ağrıması, Hüseyin GündüzBir Puslu Panorama, Gökçe FidanGeçmişin Beşiğindeki Gelecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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