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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

İHA

Kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Develi ilçesinde motosiklet ile kamyonun çarpışması sonucunda bir kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Köşkpınar Mahallesinde meydana gelen kazada 38 MA 2849 plakalı motosiklet ile 38 TZ 711 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri incelemelerin ardından yolu trafiğe açtı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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