Gurbetçiler esnafa 'doping' olacak KTO Başkanı Ömer Gülsoy: “Gurbetçilerimizin gelmesiyle bu yaz sezonunu iyi bir şekilde geçireceğiz”

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy, gurbetçilerin gelmesiyle beraber çarşıda hareketliliğin artacağını söyleyerek, “Gurbetçilerimiz geldikleri zaman özellikle Anadolu’ya bir hareket veriyorlar” dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye’nin bu yaz turizm sektöründen istediği payı alacağını söyleyerek, “Pandemi de normalleşmeye geçilmesiyle birlikte turizm sezonu da açılmış oluyor. Son zamanlarda da özellikle dış ülkelerden ülkemize seyahat yasağının da kalkmasını da turizmi canlı geçireceğimizin bir göstergesi olarak görüyoruz. Fransa’dan sonra Rusya ile de seyahat yasağının kaldırılması, günde 140 uçağın gelmesi gibi açıklamaların yapılması da ülkemizin turizm sektöründeki pastadan gerekli payı alacağını gösteriyor. Yurtiçinde de seyahat yasaklarının kalkması, tamamen normalleşmeye dönmemiz, aşıla çalışmalarının da iyi gitmesiyle inşallah pandemiden kurtulup tam normalleşmeyle birlikte de turizmde istediğimiz payı alacağımızı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Gurbetçilerin de gelmesiyle esnafın yüzünün güleceğini kaydeden Gülsoy, “Geçen sene gurbetçilerimiz gelmedi. Özellikle Anadolu’da ‘gurbetçi mevsimi’ olarak bilinen 7, 8 ve 9’uncu ayın sonuna kadar olan bu mevsimin içerisinde de onların gelmesiyle de çarşı Pazar hareketlenecek. Gurbetçilerimiz geldikleri zaman özellikle Anadolu’ya bir hareket veriyorlar. O yüzden onların gelmesini bekliyoruz. Sadece gurbetçi kesimine çalışan esnaf grubumuz var. özellikle 1 senedir kapalı ve yarı açık durumda olan esnaflarımıza büyük faydası olacaktır diye düşünüyoruz. Sılai Rahim yapmak için gelecekler. Gelirken de mutlaka çocuklarını da getirmelerini istiyoruz. Çünkü 3 ve 4’üncü kuşak gelmek istemiyor. Mutlaka gelsinler, buradaki kültürümüzü, örf ve adetlerimizi unutmasınlar. Vatan toprağıdır. Geldikleri zamanda burada daha rahat ederler. İnşallah gurbetçilerimizin gelmesiyle de bu yaz sezonunu iyi bir şekilde geçireceğiz. Esnafımızın da yüzü gülecek” ifadelerini kullandı.

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