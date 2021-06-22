Ayak voleybolu hakem semineri yapıldı

Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Kayseri'de Ayak Tenisi Oyun Kuralları Hakem İşaretleri Temel Teknikler eğitim semineri düzenledi.

Seminer Kayseri, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Niğde illerinden gelen çoğunluğu beden eğitimi öğretmeni, antrenörler ve ayak tenisi tutkunları olmak üzere 75 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. Katılımcılara eğitimleri Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Asbaşkanı Oğuz Özer, Ayak Tenisi Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Üyesi İlker Sarıkaya ve Eğitim Kurulu üyesi Selim Yücesoy tarafından verildi. Eğitmenlerden İlker Sarıkaya, “Ayak Tenisi Federasyonumuz 29 Mart 2021'de Manisa'da 5 spor kulübünün bir araya gelmesi ile kuruldu . Amacımız Türk sporuna katkı sağlamak, ayak tenisini Türkiye geneline yaymak, bu sporu geliştirmek, gençleri bu sporla buluşturmaktır. Ayrıca Edirne'den Hakkari'ye kadar Türkiye'de 81 ilde ayak tenisinin oyun kurallarını, oyunun statüsü ve teknik verilerini bu branşa ilgi duyan başta beden eğitim öğretmenleri ve antrenörler olmak üzere tüm ayak tenisi tutkunlarına doğru anlatmaktır” dedi.

Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmak amacıyla bu yola çıktıklarını belirten Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu Yönetim kurulu üyesi Şener Opak ise “Federasyonun Mart ayında kurulmasıyla çalışmalarımıza start verdik, şu anda 81 ilde il temsilcilerimiz vasıtası ile faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Ülkemizde ayak tenisine muazzam bir ilgi var. Şu an ki ana hedefimiz, ayak tenisini Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Gelişmekte olan spor branşlarına eklenmesini sağlayarak ,okul sporlarına dahil etmek, bu şekilde sporu tabana yayarak gençlerimizi spora yönlendirmektir.. Ayak tenisini hem Türkiye'de hem de dünyada çok ileri seviyelere taşımak istiyoruz ve bunun için çabalıyoruz. Sloganımız “Ayak Tenisi, Türkiye’de Sporun Yeni Nefesi” diye konuştu.

Gün boyu süren eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verildi.

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