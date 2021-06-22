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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sultan Sazlığı'nda park yeri sorunu çözüm bekliyor

İHA

Sultan Sazlığı'nda park yeri sorunu çözüm bekliyor

Kayseri'nin YeşilhisarDeveliYahyalı üçgeninde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkının ziyaretçilerinin artmasıyla oluşan otopark sorunu çözüm bekliyor.
Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda normalleşmenin ardından ziyaretçi ve turist akını başladı. Sultan Sazlığı Milli Parkları içerisinde pansiyon ve restorant işletmeciliği yapan Mesut Atasoy; turist yoğunluğunun kendilerini memnun ettiğini fakat, araç park yeri sorunu olduğunu söyledi. Atasoy; "Bazen araçlar girip çıkarken kazalar bile olabiliyor" diyerek araçların gelişigüzel durmaları ve çöp konteynırlarının olduğu yere park ettiklerini söyledi. Atasoy; "Cumhurbaşkanımızın teveccühü ile koruma altına alınan bu mirasa gerekli adımların bir an evvel atılarak bu kötü manzaranın ve park sorunun giderilmesini, buraya gelen turistlere kotu bir intiba bırakmaması adına yetkililerce bir an evvel çözülmesini istiyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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