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KTO ve KAYSO işbirliği ile Moldova ticaret ve yatırım fırsatları toplantısı yapıldı Büyükelçi Crotior: "Kayserili işadamlarımızı Moldova'ya yatırım yapmaya davet ediyorum"

İHA

KTO ve KAYSO işbirliği ile Moldova ticaret ve yatırım fırsatları toplantısı yapıldı Büyükelçi Crotior: "Kayserili işadamlarımızı Moldova'ya yatırım yapmaya davet ediyorum"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) koordinatörlüğünde Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor’un katılımıyla ‘Moldova Ülke Günü, Ticaret ve Yatırım Fırsatları Toplantısı’ çevrim içi olarak gerçekleştirildi.
KTO Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi M. Nebi Doğan’ın ev sahipliğini yaptıkları toplantıda Büyükelçi Dmitri Croitor, Moldova’da yatırımcıya sundukları imkanlardan bahsetti ve Türkiye ile Moldova arasındaki ticaret hacminin artırılmasını hedeflediklerini belirterek Kayserili iş insanlarını ülkesine yatırım yapmaya davet etti. Programın moderatörlüğünü Kayseri Ticaret Odası Dış Ticaret Birim Sorumlusu Gökhan Göktepe üstlendi. Açılış konuşmasını yapan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri’nin tarihi, ekonomisi ve turizmi hakkında bilgi vererek, “Günümüzde ise 3 Organize Sanayi Bölgesi, 1 Serbest Bölge ve 4 Üniversitesi ile Türkiye’nin tam ortasında bulunan Kadim Şehrimiz, ticaretin de merkezlerindendir. Kayseri, pandemiye rağmen 2020 yılında 2 milyar 572 milyon dolarlık ihracat hacmine ulaşmıştır. 2021 yılında ise 3 Milyar Doları geçmeyi hedefliyoruz. 2020 yılında İthalatımız ise 1 milyar 229 milyon dolara ulaşmıştır. İlk 5 ayda geçtiğimiz yıla kıyasladığımızda ihracatımız yüzde 55,7 oranında arttı. İhracatçılarımızın azmi ile Kayseri’de ilk 5 ayda 1 milyar 318 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içerisinde şehrimizden 15 firmamız yer alıyor" dedi. Türkiye ile Moldova arasında ticaret hacminin düşük olduğuna vurgu yapan Başkan Gülsoy, “170 ülkeye ihracat yapan şehrimizde sizlerle bu hacmi daha üst seviyelere çıkarmak arzusundayız. İkili ilişkilerimiz diğer alanlarda da artarak ve daha da güçlenerek ilerleyecektir. Bu konuda daha fazla gayret göstermeye ve başta ekonomi olmak üzere turizm ve diğer alanlarda ikili ilişkileri artırma yönünde çaba sarf edeceğiz. İnşallah karşılıklı ziyaretlerle kazankazan mantığıyla birbirimize daha faydalı oluruz. Bu toplantının da faydalı olmasını diliyor, Moldova ile ticaret hacmimizin artmasını temenni ediyorum" dedi.
KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi M. Nebi Doğan’da Kayseri’nin sanayisi ve ihracat rakamları hakkında bilgi vererek, “2020 yılında Kayseri olarak 2 milyar 600 milyon doların üzerinde bir ihracat gerçekleştirerek, tüm zamanların ihracat rekorunu kırmış durumdayız. Türkiye’de ilk bin ihracatçı firma arasında 17 şirketimiz var. 2020 yılı itibari ile bin 684 ihracatçı firma sayısına ulaştık. Bu firmalarımız dünyanın 179 farklı ülkesine ihracat gerçekleştirerek, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyor” dedi. Kayseri ile Moldova arasındaki ihracat ve ithalat rakamlarını değerlendiren Doğan, “2020 verilerine göre Kayseri’den Moldova’ya ihracatımız 9 milyon dolar seviyelerinde. Kayseri’den toplam 16 firmamız Moldova’ya ihracat gerçekleştirmektedir. İhracat kalemleri ise elektrikli ev aletleri, mobilya ve plastik ürünlerden oluşmaktadır” diye konuştu. Bu rakamların yeterli olmadığını ifade eden Doğan, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmini geliştirmek adına ciddi potansiyele sahip olduğumuzu belirterek, Moldova ile çok daha yüksek ticaret hacimlerine ulaşabilmek adına, Oda olarak her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.
Moldova Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor ise, ‘Moldova Cumhuriyeti’nin ekonomik potansiyeli, ülkedeki mevcut ticari hayat, pandemi sonrası iş fırsatları ve yeni pazar imkanları’ konusunda ayrıntılı bir sunum yaptı. Büyükelçi Dmitri Croitor, “Moldova Cumhuriyeti, Türkiye ile stratejik ortaktır. Aynı zamanda Avrupa’nın göbeğinde bulunan bir ülke. İş yapma kolaylığı olan ülkemizde rahatlıkla şirketinizi açabiliyorsunuz. Bizim halkımız en az 3 dil konuşuyor, üniversitelerimiz çok güçlü, eğitimli insan oranımız çok yüksek ancak iş adamlarımız yok. İki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak adına Kayserili sanayici ve işadamları Moldova’da görmeyi arzu ediyoruz" dedi.

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