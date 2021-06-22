Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri ve Birim Amirleri ile toplantı gerçekleştirerek pandemi süreci sonrası yasakların kalkması ile yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yasakların kalkması ile birlikte faaliyete başlayacak olan Yaz Spor Okulları, Salonların açılması ve birçok konuda değerlendirilmelerde bulunuldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Kabakcı, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 1 Temmuz sonrası yasakların kalkması ve açılma kararları ile birlikte bizde heyecan ve coşkuyla çalışmalarımızı hızlandıracağız. Pandemi sürecinde yenileme çalışmaları olan salonlarımızın çoğunu sporcularımız ve vatandaşlarımızın kullanımı için hazır hale getirdik. Birim Amirlerimiz, Sportif Eğitim Uzmanlarımız, Antrenörlerimiz ve Gençlik Liderlerimiz ile sporcularımızı ve gençlerimizi Yaz Spor Okulları kapsamında tesislerimize bekliyoruz" dedi.

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