Kayseri'de sağanak sele neden oldu

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Metin DEĞİRMENCİ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Yeşilhisar ilçesinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağış sonrası taşan dere yatağı sele neden oldu.

Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesinde saat 14.00 sıralarında başlayan sağanak nedeniyle Devrek mevkiindeki dere yatağı taştı. Derenin taşmasıyla sulara kapılan çok sayıda ağaç devrilirken, kaldırım taşları yerinden söküldü. Belediye ekiplerinin selin meydana geldiği bölgede başlattığı temizlik çalışmasının sürdüğü öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Kayseri Metin DEĞİRMENCİ

2021-06-22 20:02:53



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